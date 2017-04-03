Bob Ross'un Tablolarının Bulunduğu Şahane İnternet Arşivi!

Ünlü ressam Bob Ross'un birbirinden şahane tablolarının bulunduğu internet arşivi erişime sunuldu.

Tüm dünyaya olduğu gibi bir dönem Türkiye'de de insanlara resim yapmayı sevdiren, belki de şu an profesyonel olarak resim ya da benzeri sanatsal çalışmalarla uğraşan çoğu kişiye ilham kaynağı olan ünlü ressam Bob Ross'u TRT 2'deki 'Resim Sevinci(The Joy of Painting)' programından hatırlamayanınız yoktur.

'TRT'deki ressam amca' olarak da bilinen Bob Ross, gerek resim yaparken kullandığı teknik, gerekse anlatışındaki akıcılık ile oldukça önemli bir ressamdır. İşte bu öneml ressamın hayranlarından olan yazılımcı Felix Auster, Bob Ross'un 11 yıl süren "The Joy of Painting" programında yaptığı resimleri toplayarak bir internet arşivi hazırlamış.

Bob Ross'un en sevdiği fırça olan iki inçlik fon fırçasından ismini alan 'TwoInchBrush' adlı sitede Ross'un birbirinden şahane 403 resmi bulunmakta. Ayrıca her resimde Ross'un kullandığı renkler ve araçlar da açıklama olarak yer alıyor. Sitede ki bir diğer güzel şey de resimlerin altında Ross'un o resmi yaptığı bölümün videosuna ulaşılabilmekte.

31 bölümlük 'Resim Sevinci' programında toplam 1200 resim yapan Bob Ross'un bu resimleri, ölümünden sonra programın yayınlandığı PBS tarafından müzayedelerde satılmıştı. Ross, 1995 yılında lenf bezi kanseri nedeni ile hayatını kaybetmişti.