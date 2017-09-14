Beynini Satacaklara Duyrulur: 242 Bin TL’lik Altın iPhone X!

Sanki normal iPhone X yeterince pahalı değil gibi, sanki altınla adam olunuyormuşçasına çıkartılan tarihin en pahalı özel yapım telefonlarından birisi ile karşı karşıyayız.

Lüks telefon üretimi, akıllı telefon piyasasına ceplerimizi kurban ettiğimiz son yıllarda epeyce yükselişe geçti. Elbette söz konusu değerli madenlerle kaplı bu telefonların alıcıları, toplumun kaymak tabakasında yaşayan insanlar.

Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi bu sefer de gelenek bozulmadı ve tarihin en pahalı akıllı telefonu, gene tarihin en pahalı özel yapım akıllı telefonuna kaynaklık etti. Hong Kong merkezli lüks telefon üreticisi Brikk iPhone X dahil birçok son model Apple ürünün altın versiyonunu yaptı. Cihazlar internet üzerinde oldukça büyük ilgiyle karşılandı.

Telefon 250 gram 22K altın barındırıyor. Yani sadece kaplama değil, direkt altın:

Hatta 24K altınla ve değerli elmaslarla kaplı başka bir versiyonu da var:

Cihazın fiyatı 53.000 İngiliz Pound’u olarak açıklandı. Mevcut kur değerine göre tam 241,950 TL!

Diğer özel ürünler arasında gene Apple’ın çıkartmış olduğu AirPods kulaklılar ve Apple Watch Series 3 de var:

Apple’ın 12 Eylül’de 1000 dolarlık bir etiketle duyurduğu iPhone X zaten seri üretime geçen en pahalı akıllı telefon unvanına sahip. Hong Kong merkezli tasarım şirketi olan Brikk ise çıkarttığı bu modellerle lüks koleksiyonların peşinde olan zenginleri avlayacak.

Nasıl oluyor da yeni bir telefonun altın versiyonunu hemen yapabiliyorlar?

Öncelikle Brikk ve bir zamanlar Türkiye'ye Motorola'yı getiren Hakan Uzan'ın sahibi olduğu Vertu gibi şirketlerin amacı yüksek fiyatlı ve gösterişli telefonlar üretmektir. Bu tarz şirketler, lüks telefon alıcılarına itibar satarlar. Apple gibi bir şirketin itibara ihtiyacı yok elbette. Ancak uygun bir pazar varsa bu işin içine girmeyecek şirket yoktur. Ana akım üreticiler, lüks üreticilerle bir araya gelerek aylar öncesinden anlaşma yaparlar. Böylece tanıtılan telefon gündemdeyken ve zenginlerin ağzı sulanmışken, sadece onların alabileceği ürün üretilmiş olur.