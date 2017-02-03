Boeing 787'in Pencereleri Neden Diğer Modellere Daha Büyük?

Boeing firmasının geliştirdiği 787 Dreamliner, devasa pencereleri ile yolculara büyük bir konfor sunuyor. Peki ünlü şirket, bunu nasıl başarıyor?

Boeing 787 Dreamliner'daki pencerelerinin göz kamaştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Beş farklı güneş ışığı filitresi ve görünürlük seviyesi için pencereleri elektronik olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu, kör edici ve modası geçmiş geleneksel perdelerden çok daha iyi bir seçenek. Ancak Dreamliner pencereleri ile ilgili en havalı şey, gökyüzünün dikey panoramalarından dolayı muazzam derecede büyük olmaları. 787, daha büyük uçak camlarını nasıl destekleyebiliyor ve diğer uçak üreticileri bunu neden başaramıyor? Cevabı basit: Dreamliner çoğunlukla karbon takviyeli plastikten üretilmiş.

Uzman havacılardan oluşan Real Engineering grubu, Dreamliner'ın çoğunu oluşturan kompozit malzemenin, uçak gövdelerinde kullanılan geleneksel alüminyumdan daha fazla darbeyi absorbe edebileceğini vurguluyor. Pencereler, mimarideki stres akışını engellemeyi başarıyor. Böylece uçaktaki çatlaklar asgari seviyeye düşüyor.

Uçağın camları oval, böylece fiziksel stres, kare pencerelere göre çok daha iyi tolere edilebiliyor. Diğer firmaların geliştirdiği uçak pencereleri de küçüktür, çünkü büyük pencereler, gerekenden fazla basınca maruz kalıyor. Dreamliner için dahice bir çözüm geliştirilmiş. Karbon takviyeli plastik güven, basıncın çoğunu tolere ediyor ve böylece pencereler için daha fazla yer kalıyor.

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