Boeing, Amerikan Ordusu için Hipersonik Uzay Aracı Yapacak!

DARPA, Boeing ile yeni nesil hipersonik uzay aracı üretmek için ortaklık kurduğunu açıkladı.

DARPA birkaç yıl önce uydularını daha hızlı ve daha ucuz bir hale getirmek için tasarlanan XS-1 adlı deneysel bir uzay aracı projesine başlamıştı. Kurulan yeni ortaklık ile Boeing, aynı tasarım çalışmalarını takip ederek XS-1 projesinin tasarımları tamamlanma noktasına geldi. Aynı zamanda Boeing önümüzdeki birkaç yıl boyunca inşaata ve testlere yardımcı olacak.

Boeing 2020 yılına kadar ardışık 10 gün boyunca gerçekleştirileceği 10 test uçuşu insansız ve tekrarlanabilir olacak.

XS-1, uyduları kısa sürede yörüngeye indirmek için tasarlanmış bir proje. DARPA'dan Jess Sponablebasın açıklamasında, "XS-1 ne bir geleneksel uçak ne de geleneksel bir fırlatma aracı değil, tam anlamıyla ikisinin de birleşimi" dedi. "Lansman maliyetlerini on kat düşürmeye ve en kısa süre kullanılabilir hale getirmeye özen gösteriyoruz."

XS-1, uyduları yörüngeye indirmek için kullanılabilir. Ayriyeten ikinci bir uydunun, ilkini yerleştirdikten birkaç saat sonra tekrar yerleştirebilir durumda olması amaçlanıyor. Bu bahsettiklerimiz 2019'dan önce görülebilecek gibi durmuyor. O zamana kadar DARPA'nın yayınladığı ve muhtemelen daha fazla yayınlayacağı konsept videolarla yetinmeliyiz.