Boeing'den 'Dengeleri Değiştirecek' Askeri Uçak

Dünyanın en büyük ulaşım aracı üretim şirketlerinden Boeing'in askeri kanadı, dikey kalkış ve iniş yeteneklerine sahip gizemli bir hava aracı geliştiriyor. Şirket, bu araçların gelecekteki hava gücü dengelerini alt üst edeceğini öne sürüyor.

Boeing'in askeri kanadı tarafından geliştirilen yeni araç elektrikle çalışıyor ve karaya direkt olarak iniş yapabiliyor. Bu da bu aracın herhangi bir piste ihtiyaç duymaması anlamına geliyor. Bu gizemli uçağın birazdan açıklanması beklenirken spekülasyonlara göre elektrikli savaş jetleri gibi birçok silah olarak kullanılabilecek.

Bu yılın başlarında Boeing, ticari ve askeri alanlar için otonom sürüş yeteneklerine sahip, elektrikli ve uzun menzilli uçaklar geliştiren Aurora Flight Sciences Corp'u satın almıştı. Zira Boeing'in geliştirdiği bu araçtan daha önce, Aurora adlı bir şirket, dikey iniş ve kalkış yapabilen X-plane'i üretmiş ve DARPA ile 89 milyon doların üzerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Aurora, kurulduğu günden bu yana 30'dan fazla insansız hava aracı tasarlarken son on yılda hem askeri hem de ticari alanlarda yenilikçi uçaklar ve montaj süresi kısa olan prototipler üretmek için Boeing ile işbirliği yaptı. Aurora tarafından üretilen radikal tasarımlı XV-24A uçağı, klasik sabit kanat teknolojisini terkederek helikopter gibi çalışan döner kanat teknolojisi kullandığı belirtildi. Tasarımda aracın burun tarafında iki mini kanat da bulunuyor. Birçok kişi Boeing'in yeni gizli aracının XV-24A'ün bir versiyonu olacağını düşünüyor.

Boeing Perdeyi Kaldırdı: Otonom Yakıt İkmal Uçağı

Biraz önce Boeibg tarafından yapılan açıklamada "Hava gücünde devrim" olarak nitelendirilen uçağın otonom yeteneklere sahip bir yakıt ikmal uçağı olduğu belirtildi. Uçağın Ekim ayında donanma tarafından, Boeing F / A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler ve Lockheed Martin F-35C gibi savaş uçakları için insansız yakıt ikmali yetenekleri arayan bir teklif talebinde bulunuldu. MQ-25 yarışması olarak bilinen bu talebe en son 3 Ocak tarihine kadar yanıt verilmesi isteniyor.