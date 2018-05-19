Ünlü uçak üreticisi Boeing, 2019'da piyasaya sürmeyi düşündüğü Boeing 777X modelinin kanat tasarımı için onay aldı.

Boeing'in yeni yolcu jeti olan Boeing 777X, 71 metrelik kanat açıklığı ile Airbus A380’den sonra en büyük kanatlı ikinci uçak olma özelliğine sahip olacak. Boeing 777-X’in gövde uzunluğu ise yaklaşık 77 metre olması beklenmekte. Asıl dikkat çeken özellik ise kanatların ucundaki tasarım şekli. Açılıp kapanabilen kanat uçları için şirket gerekli uluslararası izinleri aldı.

Bu modelin diğerlerine göre daha büyük kanatlara sahip olması, uçağın terminallerde gezinmesini zorlaştırmakta. Şirket, yeni kanat ucu tasarımı için Federal Havacılık İdaresi'nden onayı aldı ve bu uçakları, tipik 777 modelini barındıracak kadar büyük olan havaalanlarında kullanabilecek. Muadillerine göre operasyon maliyetlerini %10 daha düşürmesi planlanan uçağın, çeşitli modelleri farklı fiyatlara satılacak.

Şirket 350 yolcu kapasiteli olan modeli 777-8x için 349.8 milyon dolar, 400 yolcu kapasiteli modeli 777-9x için ise 377.2 milyon dolar olmak üzere fiyatlarını belirlemiş durumda. Bakalım ülkemizdeki uçak firmaları bu modelleri filolarının arasına katacak mı?