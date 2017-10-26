Boeing NASA'nın 'Uzay Taksisi' Programına Hız Verdi

2018 yılı sonlarına ertelenen test uçuşu için çalışmaları bütün hızıyla devam ettiren Boeing, taksiyi yörüngeye taşıyacak olan roketin yapımına başladı.

NASA, Boeing ve SpaceX’i ilk olarak ‘Ticari Taşımacılık Programı’nın ilk iştirakleri olarak görev verdiğinde firmalar, kurumun 2017 itibariyle Rusya’ya bağlılığına son vermeyi hedefliyorlardı. Fakat, uzay teknolojileri geliştirmek zor iş olduğu için her iki firma da mürettebatlı uçuş denemelerini 2018’in sonuna ertelemek zorunda kaldılar. Hatta bazı haberlere göre 2019’a kadar ertelenebilecek. İlk uzay taksisinin ne zaman uçuşa geçeceği henüz belirsiz olmakla birlikte Boeing en azından Atlas V roketinin yapımına başladı. Atlas V, CST-100 Starliner adlı taksiyi ilk olarak yörüngeye taşıyacak.

Boeing’in Lockheed ile ortaklaşa çalıştırdığı bir yan firma olan United Launch Alliance, roketin Alabama Decatur’da bulunan tesisinde inşasına başladı. Roket ilk aşamada entegre sistem tasarımının başarısını test etmeye yönelik ilk insansız uzay taksisinin taşınması için kullanılacak. Bu testi geçmek oldukça önemli zira NASA’nın sertifika vermesi için bu işlemin başarıyla tamamlanması gerekiyor. Kurum, astronotları Starliner’la göndermeden önce, Boeing’in teknolojisinin yeterli olup olmadığından emin olmak zorunda.

Boeing Atlas V ve Starliner ile uğraşadursun, SpaceX’ de kendi sistemi üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Firma birkaç yıl önce yolcuların uzayın muhteşem görüntüsünü görmelerini sağlamak için büyük camlarla ve şık bir ortamla donatılan Dragon 2 adlı mürettebat aracının gösterisini yapmıştı. Aynı zamanda kapsülü uzaya götürecek olan Falcon Heavy adlı roketinin geliştirilmesi işlemleriyle uğraşıyor.