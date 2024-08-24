NASA, uzun süredir sorunları çözülemeyen Boeing Starliner Kapsülünü boş olarak geri döndürme kararı aldı.

NASA, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Boeing'in Starliner aracı ile geri getirecekti. Aracın sorunları ortaya çıktıktan sonra bu sorunlar önce "çok da önemli değil" denerek önemsenmemiş, astronotların birkaç gün gecikmeyle geri döneceği belirtilmişti. Sonrasında astronotlar günlerce geri dönemedi, Starliner krizi ise "Amerikan Başkanı dâhil herkesi arayın!" seviyesine geldi.

Yaşanan sorunların ardından NASA, Starliner'ı mürettebatsız olarak geri döndürmeye karar verdi. Bu karar, NASA ve Boeing'in araçtan topladıkları verilerin değerlendirilmesinin ardından geldi. Bu kararın nedeni ise kapsüle güvenilmemesi ve mürettebatın hayatını riske etmek istememeleri olarak gösteriliyor.

6 Haziran'dan beri sorunlar çözülmeye çalışılıyor

NASA Yöneticisi Bill Nelson, “Uzay yolculuğu, en güvenli ve rutin haliyle bile risklidir. Bir test uçuşu ise, doğası gereği ne güvenli ne de rutindir. Butch ve Suni’yi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda tutma ve Boeing’in Starliner’ını mürettebatsız olarak eve getirme kararı, bizim için temel değer olan güvenliğe olan bağlılığımızın bir sonucudur; bu, bizim rehberimiz ve yol göstericimizdir. Hem NASA hem de Boeing ekiplerine inanılmaz ve ayrıntılı çalışmaları için minnettarım." ifadesini kullandı.

NASA ve Boeing, Starliner aracında 6 Haziran'da helyum sızıntısı tespit etmişti. Araç bu nedenle kontrol iticilerinde sorun yaşıyordu. O zamandan bu yana ekipler geniş bir veri yelpazesini gözden geçirmek, uçuş ve yer testi yapmak, ajansın tahrik uzmanlarıyla bağımsız incelemeler düzenlemek ve çeşitli geri dönüş olasılık planları geliştirmek gibi çalışmalar gerçekleştiriyordu. Sorunlar çözülemediği için mürettebatın dönüşü Crew-9 göreviyle geri dönecek.