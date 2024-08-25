Boeing'in ciddi bir tazminat ödemesi gereken mahkeme kararını bozan hakim, Boeing hissesi alıp sattığını itiraf etti.

Zaman zaman yetkililerin kişisel çıkarları ile görevlerinin gerektirdiği sorumluluklar çatışabiliyor. Bu durumun son örneği, ABD'de Federal Yargıç James Robart oldu. Boeing davasına bakan yargıcın Boeing hissesi alıp sattığı ortaya çıktı.

Federal Yargıç James Robart, Business Insider'a verdiği demeçte konuyla ilgili açıklamada bulundu. Robert, eşinin emeklilik hesabını yöneten finansal kurumun geçen yıl Boeing hissesi satın aldığını kabul etti. Öte yandan yargıç, değeri 1000 dolar ile 15 bin dolar arasında değişen hisselerin varlığını öğrendiği anda sattığını açıkladı.

Temyiz davasını etkileyebilir

Robart, o dönemde Zunum Aero'nun elektrikli bir yolcu uçağına ait ticari sırları çaldığı iddiasıyla Boeing'e karşı açtığı davanın da hakimliğini yapıyordu. Jüri, Zunum lehine 72 milyon dolarlık bir ceza vermişti ancak yargıç, ticari sırların çalındığına dair yeterli kanıt sunulmadığını söyleyerek kararı bozmuştu. O dönemde yargıç bu alım satımlar hakkında bilgi vermemişti.

Hukuk uzmanlarına göre bu durum, işlem kazara gerçekleştirildiği için bir sorun teşkil etmeyecektir. Öte yandan Zunum Aero'nun temyize gitmesi durumunda kararı etkileyebilir. Yine de ABD yasaları bu durumda yargıçları görevden uzaklaştırmıyor.

Yargıç Robart'ın durumu, nüfuzlu kişilerden hediye ve diğer varlıkları kabul etme alışkanlığının aksine tek seferlik ve kendi kontrolü dışında ortaya çıkmış bir olay olarak gözüküyor. Yine de ceza almamış olması kamuoyunu rahatsız edebilir.