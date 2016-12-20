Boğaziçi Üniversitesi’nde “Siber Güvenlik Merkezi” Kuruluyor!

Webtekno'nun iki ödül aldığı Boğaziçi Bilişim Ödülleri Töreninde konuşan Doç. Dr. Bilgin Metin, Boğaziçi Üniversitesi'nde Siber Güvenlik Merkezi'nin kurulacağının müjdesini verdi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Boğaziçi Bilişim Ödülleri’nin töreninde bildiğiniz gibi “Yılın En İyi Teknohaber Sitesi” ve “Yılın En İyi YouTube Kanalı” ödüllerini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kazanmıştık. Ödül töreninde oldukça önemli bir gelişmeden bahsetmek üzere konuşan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, üniversite bünyesinde “Siber Güvenlik Merkezi” kurulacağını ve aynı zamanda “Siber Kamp” düzenleneceğinden bahsetti.

Boğaziçi Üniversitesinde projesine başlanan “Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Çalışmaları Merkezi”, son dönemde artan siber saldırılara karşı önemli bir adım olacakken, talepte bulunacak belediye, devlet hastanesi ve üniversitelerin siber zafiyetlerini tespit ederek, bu kurumların olası saldırılara karşı savunmalarını güçlendirecek.

İstanbul içinde projeye başvuru yapan ilgili kamu kurumlardan ilk 45'i bir defaya mahsus ücretsiz olarak merkezin hizmetlerinden yararlanacak. Başvuru yapan ülke genelindeki diğer kurumlar ise makul bir ücret karşılığında hizmet alabilecek. Böylece proje sürdürebilirliği sağlanacak ve uzun yıllar boyunca ve kaliteli bir şekilde bu hizmetlere devam edilebilecek.

Siber Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı Kurulacak

Projeyi geliştiren Metin, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı'na başvurdukları "Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Çalışmaları Merkezi" başlıklı projelerinin destek kapsamına alındığını ifade ederek, bu çerçevede Siber Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı kurulacağını söyledi.

Kamu kuruluşları için "İstanbul Siber Güvenlik Acil Eylem Planı"

Proje kapsamında "İstanbul Siber Güvenlik Acil Eylem Planı" da tanımladıklarını anlatan Metin, şöyle konuştu: "Bu çerçevede, siber güvenliğe arzu ettiği kaynağı ayıramayan ama fonksiyon olarak önemli görev üstlenen, çok geniş bir kitleye hizmet veren belediye, devlet hastanesi ve devlet üniversiteleri ile başvuru sırasına göre kontenjan dahilinde anlaşmalar imzalanacak. Bilişim teknolojileri yöneticilerine, uluslararası alanda kabul gören bilgi güvenliği yönetimi eğitimleri verilecek. Böylece kurumların siber güvenliklerini, daha kaliteli yönetmeleri sağlanacak. Merkez ile anlaşma yapan kurum ve kuruluşların internet sitelerine siber zafiyet testleri yapılacak ve siber güvenlik zaaflarının acil olarak iyileştirilmesine katkıda bulunulacak."

Ücretsiz Siber Güç Kampı da Var!

Siber güvenlik konusunda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacın her geçen gün arttığı ülkemizde Boğaziçi Üniversitesinde kurulacak Siber Güvenlik Merkezi ilk aşamada yetenekli üniversite öğrencilerini tespit edip ücretsiz bir kamp düzenleyecek. Bu bağlamda siber güvenlik konusunda deneyim kazanabilecek bireyler yetiştirecek olan bu kamp Ocak 2017’de gerçekleşecekken deneyimli olması şartı aranıyor. Bu amaçla ön başvuru yapan öğrencilere bir online yeterlilik sınavı yapılacak ve daha sonra yapılacak sözlü sınav neticesinde adaylar belirlenecek.

Temel işetim sistemi bilgileri (Linux, windows), TCP/IP referans modeli, veri tabanı, temel güvenlik bilgileri konusunda yapılacak olan sınav ve katılım hakkındaki tüm bilgileri buradaki bağlantıdan öğrenebilir, aynı zamanda başvuru yapabilirsiniz