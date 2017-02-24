Boğaziçi Üniversitesi'nden örnek niteliğinde şahane bir proje.

Ülkemizin en prestijli ve eğitim konusunda en başarılı üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, bilgi birikimini üniversite dışındaki bilim meraklıları ile paylaşmak adına şahane bir adım attı.

Fizikten psikolojiye, bilgisayar mühendisliğine, dilbilime kadar pek çok konuda bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan “Açık Ders” seminer dizisi, artık internette yayınlanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanan videolar, alanında uzman -ve artık zor bulunsa da- kaliteli akademisyenler tarafından verilmekte. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş ve Sarıyer Belediyesi ortaklığında, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşen dersler 28 Mart tarihinde ilk dönemi kapatarak sona erecek.