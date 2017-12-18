Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi, 15-20 Ocak tarihleri arasında Siber Güvenlik Kış Kampı'18'i düzenleyecek. Bu önemli organizasyona katılmak son başvuru tarihi 22 Aralık.

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) 15-20 Ocak tarilerinde ücretsiz siber kamp düzenliyor. BUSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin şöyle konuştu: ‘’İnternet sitemiz üzerindeki bir sınav ile başvuru yapan öğrencileri bir ön elemeye tabi tutuyoruz. Daha sonra öğrencileri laboratuvar ortamında bir sınava daha alarak siber güvenliğe en yetenekli öğrencileri beş günlük kampımıza kabul ediyoruz.’’

‘’Kampımızda üç öğün yemek verirken şehir dışından gelen öğrencilere üniversite yurtlarında konaklama imkânı da sağlıyoruz. Öğrencilerimize siber güvenlik eğitimlerinde yaygın kullanılan saldırı araçlarının ötesinde bunların arka planındaki mantığı öğreterek sağlam bir temel kazandırıyoruz.’’ diyen Bilgin Metin, ‘’Bu sağlam eğitim sistemi ilk meyvelerini verdi. Kampımıza katılan öğrencilerimizden birisi A.B.D. e-devlet sistemindeki bir çift taraflı kimlik doğrulama sistemindeki açığı bularak resmi olarak teşekkür aldı.’’ ve ekledi:

‘’Diğer öğrencilerimiz çeşitli başka siber beceri bayrak yakalama (CTF ) yarışmalarında iyi dereceler elde ettiler. Kampımızda yer alan bilişim suçları hukuku dersleriyle öğrendikleri bilgileri etik ve kanunlara uygun şekilde kullanmalarını konusunda bilinçlendiriyoruz. Ücretsiz Kamplarımıza katılanlar siber güvenlik sektöründeki önde şirketlerde çalışmaya başladılar.’’

BUSİBER tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Kış Kampı‘18 için son başvuru tarihi 22 Aralık 2017 saat 23:59. Siber.boun.edu.tr/tr/siberkamp2018 adresini ziyaret ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.