Boğazın Altından Geçecek Yaya Tüneli Projesinin Çalışmalarına Başlandı

İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçmeyi sağlayacak projeye start verildi.

Asya ve Avrupa yakasını bu kez yürüyerek geçmemizi sağlayacak "Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi"nin bir süredir devam eden sondaj ihalesi sonuçlanmış durumda.

İki kıtayı yayalar için İstanbul Boğazında, denizin altından birleştirecek olan tünel sayesinde Üsküdar'da Marmaray'dan inen yolcular, denizin altından yürüme bandı ile karşı yakaya geçerek Kabataş metrosuna ulaşabilecekler.

Kabataş açıklarına getirilen sondaj gemisi ile çalışmalarına başlanan ve denizin 20 metre altından geçecek tünelin toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Aynı zamanda iki katlı olacak tünelde üst katı yayalar ve bisikletliler, alt katı ise lastik tekerlekli elektrikli araçlar kullanabilecek.

Asya ve Avrupa'yı bu kez de yürüme tüp geçidiyle birbirine bağlayacak projenin 2019 yılında tamamlanıp hizmete sunulması bekleniyor.

