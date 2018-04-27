Geliştirile yeni bir uygulama, bulunduğunuz bölgedeki hava kirliliği değerleri ile sigaranın verdiği zararın matematiksel değerini oranlayarak bölgenizdeki hava kirliliğinin günde kaç sigara içmeye denk geldiğini hesaplıyor.

Hiç sigara içmeseniz dahi hava kirliliğinin üstünüzde sigara içmiş etkisi yapabildiğini biliyor muydunuz? Bildiğiniz üzere hava kirliliği endüstriyel gelişmelerle paralellik göstererek günden güne daha kötüye gidiyor. Hatta yapılan bazı araştırmalara göre hava kirliliği ve küresek ısınma, neredeyse geri dönülemez noktalara gelmiş durumda.

Bugünün konusu ise biraz daha farklı; Marcelo Coelho ve Amaury Martiny adında iki uygulama geliştiricisi oldukça enteresan ve bir o kadar da korkutucu bir uygulama geliştirdi. Uygulama, bulunduğunuz bölgenin hava kirlilik oranını sizlere belirterek günde kaç sigara içmiş seviyede size etki ettiğini teorik olarak söylüyor.

Uygulamanın ilham noktası olarak, California Üniversitesinde fizik profesörü olan Richard Mueller’in çevre kirliliği ve sigara arasındaki ilişkili makaleyi aldıklarını söyleyen ikili, sistemin çalışma prensibinin oldukça basit bir sisteme dayandığını açıkladı. Uygulamada kullanılan sistem: bölgenizdeki hava kirliliğine dair verileri ölçen dünya geneli bir organizasyonun sunmuş olduğu değerleri eş zamanlı olarak sigaranın verdiği matematiksel zarar değerleri ile kıyaslıyor.

Bu doğrultuda yaptığımız ufak bir kaynak araştırması sonucu size Türkiye’den bir örnek vermek istiyoruz. 2017 rakamlarına göre Ankaralılar sigara içmese dahi hava kirliliği nedeni ile günde 2.5 adet sigara içmiş derecede hava kirliliğine maruz kalıyor, bunun hemen ardından İstanbul ve İzmir'in havası günde 1.5 sigara içmeye eşdeğer. Bugünkü değer konusunda henüz bir bilgimiz olmasa da uygulama vasıtası ile artık bu değerlerin şu an ne seviyelerde olduğunu rahatlıkla öğrenebileceğiz.

Tabii bu yazımızdan çıkarılacak sonuç: ‘ben nasıl olsa hava kirliliği ile karşı karşıya kalıyorum, sigara içsem ne olur.’ gibi bir sonuç değil, zira tütün ve tütün ürünleri özellikle düzenli ve yoğun kullanımda size geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Her ne şartla olursa olsun sigaradan olabildiğince uzak durmakta her zaman fayda var.