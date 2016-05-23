Ünlü Bollywood yıldızı Priyanka Chopra, okunmamış e-posta sayısı ile herkesi şaşkınlığa uğrattı. Twitter kullanıcıları, kendi okunmamış e-posta sayılarını atarak Chopra'ya yalnız olmadığını hissettirdiler.

İnternetin, özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte her gün onlarca e-posta alabiliyoruz. Fakat bunlardan çoğunu okumuyoruz bile. Sizce e-posta adresinize kayıtlı kaç okunmamış e-posta olabilir? 1000? 5000? Ne kadar olursa olsun muhtemelen Priyanka Chopra’nın okunmamış e-posta sayısını geçmeyecektir.

Priyanka Chopra, 2000 yılında Miss World tacını başına geçirmiş, 50’den fazla Hint filminde oynamış, Bollywood’un en çok kazanan aktrislerinden biridir. Amerikan yapımı bir sinema filminde Chopra ile birlikte rol alacak olan Alan Powell'ın Chopra’nın telefonundaki okunmamış e-postaların sayısı gösteren bir fotoğrafı paylaşmasıyla sosyal medya adete yıkıldı.

Priyanka Chopra’nın telefonunda tam 257.623 okunmamış e-posta görünüyordu. Tabi bu sayı, Hindistan’da sayıların farklı şekilde basamaklandırılmasından dolayı 2,57,623 olarak gösteriliyordu. Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasından sonra Alan Powell’ın takipçileri, kendi telefonlarındaki biriken okunmamış e-posta sayısını paylaşmaya başladılar.

Jayank Gupta isimli kullanıcı 11 binin üzerinde biriken okunmamış e-posta ile mütevazi bir paylaşım yapmış olabilir. Fakat Sandeep Singh‏ üç farklı uygulamada biriken 63 binin üzerinde okunmamış e-posta sayısı ile biraz daha ‘umursamaz’ görünüyor. İnsan meraktan birkaç tanesini açıp okur yahu.

Altın umursamazlık ödülü ise 381,753 okunmamış e-posta ile Piyush Raka’ya gitti. O kadar e-postayı neden okumadığını bırakın, nasıl o kadar çok e-posta geldiğini anlamak bile mümkün değil.

Şahsen benim uzun yıllardır kullandığım e-posta adresimde şu ana kadar 23 bin civarında okunmamış e-posta bulunmakta. Peki sizin biriken e-posta sayınız kaç? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.