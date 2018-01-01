Bomba İddia: Apple Netflix’i Satın Alabilir!

Citi analistleri Apple'ın Netflix'i satın alabileceğini iddia etti.

Citi analistleri Jim Suva ve Asyia Merchant, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurumlar vergisindeki son indirimden yararlanarak kendi video abonelik hizmetini başlatmak yerine Apple'ın muhtemelen 2018'de Netflix'i satın alabileceğini iddia ediyor.

Apple, 2018 yılının sonuna kadar en az 10 orjinal içerik üretme hedefine ulaşmak için 1 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Ayrıca Apple kuracağı ekibi güçlendirmek için, agresif bir şekilde diğer medya şirketlerinin üst düzey yöneticilerine teklifler sunuyor. Üretilecek orjinal içeriklerden birisi Outlander’ın senaristi Ronald D. Moore’un katkılarıyla çekilecek bir bilim kurgu dizisi olacak.

Yüksek vergilendirme oranlarından daha az zarar görmek için Apple, 250 milyar dolar civarındaki nakit parasını ABD dışındaki denizaşırı ülkelerde tutuyor. Donald Trump tarafından çıkartılan yeni yasa uyarınca bir defaya mahsus %10 oranında geri dönüş vergisi ödeyerek ülkeye sokabilirler. Bu parayla da Citi analistleri, Apple için yapılacak en doğru hareketin Netflix'i almak olduğunu söylüyor.

Ortalıkta hiç böyle bir dedikodu bile olmamasına rağmen, Citi gibi dünya çapında bir finansal kuruluşun analistlerinin, bir anda böyle bir fikri ortaya çıkarması oldukça ilginç. Son dönemde Netflix’in muhteşem bir yükseliş grafiği yakalaması, satılma ihtimalini de azaltıyor. Ancak Apple, başarılı bir girişimle bunu başarırsa gerçekten de çok mantıklı bir yatırım yapmış olur. Peki, sizce Apple orjinal içerik üretmek için nasıl bir yol izleyecek?