Apple, Tüm iPhone'ların Pillerini İndirimli Değiştiriyor!

Bir Fransız teknoloji blogunun iddiasına göre Apple, tüketicilerinin güvenini yeniden kazanmak için pil durumuna bakmadan tüm iPhone'ların pillerini indirimli olarak değiştiriyor.

iPhone yavaşlatma skandalının dünya çapında ses getirmesi ve milyonlarca Apple kullanıcısının şirkete isyan etmesinin ardından Apple, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Pil güvenliği nedeni ile cihazları yavaşlayan iPhone kullanıcıları için iPhone Pil Değiştirme Programı başlatan Apple, müşterilerinin pillerini indirimli olarak değiştirmeyi vaat etmişti. Fakat pilinizi indirimli olarak değiştirmeniz için kapasitesinin %80’in altına düşmüş ve cihazınızın yavaşlamış olması gerekiyordu.

Dolayısı ile Apple’a bir iPhone 6 ya da daha üst bir model cihazınızı götürdüğünüzde şirket öncelikle pil durumunuzu kontrol ediyor, pil kapasitesinin cihazı yavaşlatacak kadar düşmesi halinde cihazınızı değişim programına dahil ediyordu.

Fakat bir Fransız teknoloji blogu olan iGeneration’a göre Apple, müşterilerinin güvenini kazanmak için pil değişiminden ciddi bir kısıtlamaya gitmiyor. Şirket, pil durumu iyi olan ve hasar tespit testlerinden başarı ile geçen cihazların pillerini dahi indirimli olarak değiştiriyor.

Yine de bu bilgiler henüz iddiadan ibaret. Eğer cihazınızın yavaşladığını ve pilinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız buraya tıklayarak pil durumunuzu nasıl kontrol edebileceğinizi, ayrıca buraya tıklayarak Apple’ın pil değişim programına nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz.