İddia: Apple iPhone X Fiyatında İndirime Gidecek!

Küresel pazarda yüksek fiyat etiketinden dolayı beklediği ilgiyi göremeyen iPhone X, Apple’ın fiyat politikalarında bir ilke neden olabilir. Ortaya çıkan yeni raporlara göre firma, talebi arttırmak için elinden geleni yapacak.

Yeni bir iPhone modeli piyasaya sürüldüğünde eski modellerin fiyatlarında düşüş yaşandığını bilirsiniz. Apple, 10. yıla özel olarak ürettiği iPhone X satış rakamlarından çok da memnun değil. Firmanın eski modellerine olan ilgi düşen fiyatlar nedeniyle artarken, Çin ve diğer Asya pazarlarından gelen olumlu rakamlar yetersiz kalıyor. Şimdiye kadar fabrikasyon modeliyle en pahalı akıllı telefon olarak bilinen iPhone X, bu unvanını çabuk kaybedeceğe benziyor.

ABD ve benzeri pazarlarda -ki buna ülkemiz de dahil- beklediğini bulamayan Apple, 2018’in ilk aylarında beklenmedik bir indirime gidebilir. Tüm özelliklerine rağmen yüksek fiyat etiketi dolayısıyla satın alma kararlarını etkileyen iPhone X, pahalı imajından kurtulursa satış rakamları artabilir. Bu iddialar, son satış raporlarıyla birlikte şirket içinde dönen konuşmalar ışığında ortaya atılıyor.

Eğer beklenilen gerçekleşir ve erken fiyat indirimine gidilirse, iPhone X’a ülkemizde en az 6100 TL ödeyen müşteriler, haklı bir şekilde tepki göstereceklerdir. Elbette bu tepkilerin boyutu küresel bir hal alabilir ve Apple’ın büyük bir krizi haline dönüşebilir. Bu nedenle firmanın, daha önce iPhone X alan müşterilerine de bir güzellik yapması gerekiyor. Tabii işin bu kısmı sadece basit bir öneriden ibaret.

2007 yılında ilk kez piyasaya sürülen iPhone serisinin ilk cihazı, rafa çıktıktan iki ay sonra 200 dolarlık bir indirime tabi tutulmuştu. Apple, bu indirimin ardından daha önce 600 dolarlık ilk fiyatı ödeyen müşterilerine 100’er dolarlık bir Apple Store kuponu dağıtmıştı. O dönem bu kuponu alan müşteriler memnun olsalar da aradaki 100 dolarlık fark için tepkiler oluşmuştu. Diğer yandan iPhone X’un fiyatı mevcut ekonomiye göre ve geçen 10 yıla rağmen çok daha yüksek.

Henüz bir söylenti olan iPhone X fiyatındaki olası indirim ihtimalleri, Apple’ın satış rakamlarını arttırmak için oynayacağı son hamle olacaktır.

2018’in ilk aylarında bu iddialara ilişkin daha net bilgiler ya da resmi açıklamalar görebiliriz. Bu arada iPhone X sağlamlık testi videomuzu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: