Google, YouTube Merkezli Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor!

Bir kullanıcının kendisine Google tarafından gelen anket, teknoloji dünyasına yeni bir iddiayı da kazandırmış oldu: Google, YouTube merkezli yeni bir telefon üzerinde mi çalışıyor?

Söz konusu iddia, Android Authority’nin yayınladığı bir haber ile ortaya çıktı. Sitenin müdavimlerinden biri, Google’ın kendisine bir anket gönderdiğini ve bu ankette YouTube’un özelliklerinin daha kullanışlı bir şekilde ön plana çıkartıldığı bir telefondan bahsedildiğini söyledi.

Telefonla ilgili bazı özelliklerden de bahseden kullanıcı, bu özelliklerden bir tanesinin YouTwist olduğunu söyledi. YouTwist, kullanıcının telefonu yatay bir şekilde kullandığında izleyebileceği bazı YouTube videolarını gösteriyor(muş). Diğer birkaç özellik de YouTube videolarındaki minik görsellerin gösterilmesi ve YouTube hesabına ekranın üst kısmından ulaşılabiliyor olması. Teknik özelliklerine baktığımızda ise 6.01 inç büyüklüğünde ve 2,160 x 1,080 piksel çözünürlüğünde ekran, 4 GB RAM, 2.2GHz hızında çalışan işlemci, arka kısmında çift kamera (12 MP çözünürlüklerinde) ve 3700mAh büyüklüğünde bataryanın olacağı söyleniyor. Hatta fiyat aralığı bile belirlenmiş durumda: 360 - 400 dolar.

Google’ın bu hamlesine benzer bir başka girişim, Facebook’un HTC ortaklığıyla geliştirdiği Android destekli ChaCha isimli telefondu. Fakat beklendiği üzere bu girişim beklendiği gibi gelişmedi ve proje iptal edildi. Fakat Google’ın burada bir avantajı var; YouTube kendilerine ait ve kullanıcıların ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Bu sebeple tam olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir telefon geliştirme fikri, kağıt üzerinde pek de başarısızlığa uğrayacakmış gibi görünmüyor.

Peki siz ne diyorsunuz, YouTube eksenli bir telefon piyasada tutunabilir mi?