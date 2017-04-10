Bomba İddia: Hürriyet, Katarlılara mı Satılıyor?

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Hürriyet’in satışa çıkarılacağını ve yüksek ihtimalle de Katarlılara satılacağını iddia etti.

Hürriyet’teki son görevi Yönetim Kurulu Başkanlığı olan ve 20 yıldır şirketin bünyesinde olan Vuslat Doğan Sabancı, grup içerisinde bir veda mesajı yayınlayarak Hürriyet’teki görevinden ayrılmıştı. Yerine Ahmet Toksoy’un geçeceği söyleniyor fakat asıl bomba iddia, Hürriyet’in Katarlılara satılabileceği yönündeki iddialar.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Hürriyet grubundan bazı kimselerle görüştüğünü ve Toksoy’un yüksek ihtimalle Sabancı’nın yerini alacağını belirtti. Fakat biraz önce de söylediğimiz gibi ‘arka sokaklar’da çok daha farklı mevzular dönüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğan Grubu arasında bir gerilim olduğu az çok biliniyor. Polat’a göre ise yaşanan istifanın ardından Hürriyet’in de satışa çıkarılacak. Üstelik bu son 3 aydır grup içerisinde görüşülüyor. Satılacak diğer gazetenin de Posta olduğu belirtiliyor.

Polat, gazetenin kime satılacağını söylediğinde ise ‘yüksek ihtimalle Katarlılar olacak’ cevabını almış. Posta’nın alıcıları arasında da Katarlılar var, fakat Hürriyet kadar net değil.

Son olarak bu gelişmeler birer iddia niteliğinde. Yani Hürriyet satılır mı, satılırsa Katarlılara mı satılır, konuşulan paralar neler, bunların hepsini zamanla göreceğiz.