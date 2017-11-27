Bomba İddia: iPhone X Plus ve iPhone XS Geliyor!

Apple’ın çerçevesiz ekran tasarımına sahip ilk cihaz olan iPhone X, firmanın yeni geleneksel tasarımını sembolize ediyor olabilir. Ortaya çıkan yeni raporlar ve sızıntılar, iPhone X Plus ve iPhone X SE modellerine ilişkin konsept tasarımlara geldiler.

Apple’ın er ya da geç iPhone X tasarımını bütün ürün grubuna uyarlayacağını biliyoruz. Yeni model ile geçiş döneminden söz edilse de, bütün iPhone modellerinin ekranını 5.5 inçlik boyutlara çıkartmak, üretim ve tedarik sorunlarını beraberinde getirecektir.

Curved Labs tarafından yayınlanan yeni bir video, iPhone XS, iPhone X ve iPhone X Plus modellerinin muhtemel tasarımlarını gösteriyor:

Firmanın en sevilen ve en çok satılan iPhone modeli iPhone SE’nin seri haline gelmeyeceği ve ekran boyutundaki değişiklikle son bulacağı söyleniyor. Bunun yerine aynı minvaldeki iPhone XS modeli SE serisinin devamını temsil edebilir.

Videoda küçük ekranlı iPhone XS (SE) ve ortanca olan bildiğimiz iPhone X dışındaki iPhone X Plus var. Bu cihazın X serisindeki en büyük ekrana sahip telefon olacağı açık şekilde anlaşılıyor. Ayrıca boyutu arttığı için iPhone X’e göre daha uzun batarya ömrü vadediyor.

Diğer yandan SE serisinin bitirileceği henüz bir dedikodudan ibaret. Firma her an eski tatlı günlerini tekrar hatırlatmak için bir SE modeli açıklayabilir. Ancak iPhone X ile başlayan yeni bir Apple imajı var ve başka bir söylemin bu imajın önüne geçmesi istenmeyecektir. Kısacası iPhone X’den bağımsız bir SE modeli görmemiz için biraz beklememiz gerekecek.

Ayrıca videoda iPhone XS’in ön tarafında çift kamera olduğunu görüyoruz. Bu, True Depth teknolojisinin ve Face ID’nin çalışmasına engel olabilir. Zira küçülen boyutlar yüzünden bu model için özel olarak gelişmiş yüz taramasından bahsetmek güç olacaktır. Aynı zamanda bu sensörlerin olmaması, XS modelinin fiyatını aşağıya çekecektir.

Söz konusu görüntülerin ve sızıntıların sadece söylentilerden ibaret olduğunu ve Apple’ın henüz resmi bir açıklamada bulunmadığını söylemek gerekiyor.

Zaten yüksek fiyatıyla cepleri yakan iPhone X için bir Plus modeli piyasaya sürmek mantıksız olacaktır. Ancak fiyatının daha uygun olduğu ve tasarım çizgileriyle özüne göz kırpan iPhone XS modeli tutabilir ve SE’nin başarısını tekrarlayabilir.