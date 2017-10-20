Bomba İddia: iPhone X’un Daha Düşük Fiyatlısı Gelecek

Apple’a yakın kaynaklar, yüksek fiyatı sebebiyle bazı kişilerin almaya yanaşmadığı iPhone X’un daha düşük fiyatlı bir versiyonunun gelebileceğine işaret ediyorlar.

iPhone X, 3 Kasım’da satışa sunulacakken Türkiye için bu tarihin Kasım sonu gibi olacağını söyleyebiliriz. 6.099 TL gibi oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunulacak iPhone X, önümüzdeki yıl daha ucuz bir versiyona sahip olabilir.

Apple’a yakın kaynaklar, önümüzdeki iPhone X’dan 90 dolar (300 - 350 TL) daha ucuz bir modelin satışa sunulabileceğini iddia ediyorlar. Buna sebep olacak şeyin donanım değişikliği mi yoksa başka bir konu mu olduğunu kestiremiyoruz, fakat şimdilik söylentiler bu yönde.

Önümüzdeki yıl tanışacağımız iPhone modeller OLED ekrana, TrueDepth kameraya ve Face ID teknolojisine sahip olacaklar. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın 6.4 inç büyüklüğünde bir iPhone X geliştirdiğine işaret ediyordu. Belki de söz konusu ‘daha ucuz’ iPhone modeli bu olacak.

iPhone 8 ve 8 Plus’ta LCD ekran tercihine devam eden Apple’ın önümüzdeki yıl çıkaracağı tüm modellerde OLED ekran kullanacağı belirtiliyor. Hatta şirketin ilk etapta 5.8 inçten daha küçük OLED ekran üretmeyi planladığı, sonrasında ise bundan vazgeçtiği belirtilmişti.

Son bir söylenti de iPhone XI Plus’la ilgili. Eğer söylenenler gerçeği yansıtıyorsa, önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone XI Plus’ta ‘stylus’ (kalem) desteği olacak.