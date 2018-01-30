Microsoft, oyun dünyasının 3 büyük ismini satın almak için çalışıyor. İddialar doğru çıkarsa ilerleyen dönemlerde oyun dünyası kökten değişikliğe uğrayabilir.

Oyun dünyası çok büyük bir söylentiyle uyandı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Microsoft, EA, Valve ve PUBG Corp’u satın almak istiyor. Xbox One’la PS4 karşısında yeterli ilgiyi yakalayamayan şirket, özellikle exclusive oyunlar konusunda başarısızlığı ile anılıyor. Microsoft’a yakın güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre Microsoft, çok yakında bu üç şirketi satın almak için uğraşacak.

SuperDataResearch analisti Joost Van Dreunen, Polygon’a çok yakında bir satın alımla ilgili bir haber beklediğini söyledi. Xbox Başkanı Phil Spencer’ın kısa süre önce yeni bir kıdem alarak terfi ettiğini duyduğumuzu hatırlayarak şirketin oyun konusunda yeni adımlar atacağını öngörebiliriz. Bu satın alımların her biri çok büyük iddialar. Şu anda dünyanın en büyük oyun stüdyolarından olan EA ve PC’de oyuncu topluluğunu elinde bulunduran Valve, Microsoft için pek de kolay hedefler olmayacaktır. Ayrıca son dönemde milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG Corp da kolay bir şekilde Microsoft’a teslim olmayacaktır.

Bu iddianın biraz fazla olduğunu biliyoruz, ancak şirket 2014’te 2.5 milyar dolara Minecraft’ı satın almıştı. Belki EA ve Valve büyük hayaller olabilir, ancak en azından PUBG’nin Microsoft’u zorlamayacağını düşünüyorum.

Peki Microsoft bu firmaları alırsa PS4 - Xbox One savaşında ibre nereye doğru kayar? Bana sorarsanız Valve’ın elinde bulunan Half Life, Portal gibi serilerden muhteşem exclusive seriler çıkar.