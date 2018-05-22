Bomba İddia: Otaş, Türk Telekom'un İflasını İsteyecek!

Bankalara borcunu ödeme konusunda sıkıntılar yaşayan Otaş, Türk Telekom'un iflasını isteyecek ve Türk Telekom üzerindeki hisselerini bankalara devredecek.

Bloomberg’in 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre Türk Telekom’un sahibi konumunda bulunan Otaş, bankalara kredi borcunu ödeyemediği için şirketin iflasını isteyecek ve elindeki hisseleri borçlu olduğu bankaların kurduğu ortak şirkete devredecek.

Otaş’ın kendisine borç veren bankalara ve diğer taraflara toplamda yaklaşık 4,75 milyar dolar borcu bulunuyor. Alacaklı olan taraflar, borcu bir çözüme kavuşturmak için İstanbul’da Otaş ile bir araya gelecek. Bankalar ve hükumetten yetkililerin de katılacağı toplantıya hukuk ve danışmanlık firmaları de eşlik edecek.

Otaş’ın Türk Telekom üzerinde %55’lik hissesi bulunuyor. Borcu çözüme kavuşturmaya yönelik planıyla Otaş, sahip olduğu hisseleri borçlu olduğu bankaların ortaklığında kurulacak bir şirkete devredecek. Bankalar, söz konusu hisselerden borçları oranında pay alabilecekler.

Otaş henüz konu ile ilgili bir bilgilendirme yapmış değil. Türk Telekom ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, ‘’Bu konuda şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.’’ dedi.