Sony, uzunca süre birlikte çalıştığı eski CEO'su Kaz Hirai'nin görevden ayrılışıyla akıllı telefon piyasasından çekilme planını başlatmış olabilir.

CEO değişikliği demek -eğer ki zorunlu bir değişiklik değilse- şirketin kısa ve uzun vadedeki planlarının bu CEO ile değil başka biriyle gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı anlamına gelir. Bu anlamda Sony cephesinden gelen dedikodular hiç de hayra alamet değil.

Buna göre Sony'nin tüketici elektroniğine dair birçok cihazın üretim ve satış işinden çekilebileceği konuşuluyor. Evet, kulislerde dönen bu felaket senaryosu doğru olursa, Sony artık kamera ve Playstation da üretmeyecek!

Sony'nin yeni CEO'su Kenichiro Yoshida'nın konuyla ilgili şu ana kadar radikal bir değişiklik planından söz etmediğini belirtmeliyiz. Yine de ilk konuşmasında, Sony'nin çekirdek servislerine önümüzdeki 3 yıl içerisinde hiç olmadığı kadar önem göstereceğini belirtmesi akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Kamera ve akıllı telefonu zor da olsa kabullenebiliriz belki ama Playstation'un sonsuza dek aramızdan ayrılması fikri dahi şu an yumru gibi boğazımıza çöktü diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki süreçte konuyla ilgili ne gibi bilgiler alacağız.