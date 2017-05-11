Samsung, yenilenmiş Note 7'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Fiyat konusunda devam eden söylentilere bir yenisi daha eklendi. Bu sefer ki iddia gerçek olursa ciddi bir Note 7 patlaması yaşanabilir.

Geçen sene Samsung’a ecel terleri döktüren Galaxy Note 7, sonunda Note 7R ismi ile yeniden piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Başlarda Amerika’dan onay alamayan Samsung, yeni telefon incelendikten sonra onayı kaptı. Daha öncesinde Güney Kore’de 250 dolar daha aşağıdan satılacağı ile ilgili haberleri görmüştük. Yeni iddia ise, telefonun çok daha ucuz fiyatlara piyasaya çıkacağı yönünde.

Telefonun yarı fiyatı olan 425 dolara çıkması, ülkemizde de büyük bir Note 7 patlaması (satışlarda demek istedim) yaşatabilir. Telefon piyasaya ilk çıktığında, yılın telefonu olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Batarya sıkıntılarını çözen Samsung, Note 7R’ı Android 7.0 Nougat yüklü olarak satacak. Bu fiyatlandırma şu an için söylentiden ibaret olsa da eğer bu ucuz fiyat tercih edilirse, milyonlarca insan Note 7R’ı tercih edecektir.

Samsung’un bu ürünü bu fiyatlara sunmasının pek doğru hamle olacağını düşünmüyorum. Bu fiyatlara Note 7R’ın çıkması demek, şu sıralar çok iyi giden Galaxy S8 satışına direkt balta vuracaktır. Peki, sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Samsung Galaxy Note 7R’ı 425 dolar(1500 TL + KDV) gibi bir fiyatla satın alır mıydınız?