Teknoloji dünyasının en azılı rakipleri arasındaki ortaklıklar artıyor. Samsung, iPhone 8’in ekranlarından sonra, sıradaki iPhone’ların işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor.

Kore’den gelen haberlere göre Samsung Electronics, gelecek yıl çıkacak iPhone serisinde kullanılan Apple işlemcilerini üretecek. Daha önce TSMC şirketiyle üretim ortaklığı bulunan Apple, iPhone 7’nin A10 işlemcilerini bu firmaya emanet etmişti. Yakın zamanda kavuşacağımız iPhone 8’in A11 işlemci yongalarını da yine TSMC üretti. Ancak kaynaklar, Samsung’un en tepesindeki isim olan Kwon Oh-hyunun geçtiğimiz ay Apple merkezinde bir görüşme yaptığını iddia ediyorlar.

Raporlarda Apple’ın gelecek iPhone’lar için 7 nanometrelik çipler imal etmeye ihtiyacı olduğu ve bu iş için dişli rakibi Samsung!la önemli bir anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Bu gelişmenin yanı sıra Samsung’un iPhone 8’den sonraki cihazların ekranı için Apple’ı tekrar ikna ettiği ise kesinleşti. Hatta Samsung’un 7nm’lik işlemcileri üretmek için gerekli ekipmanları satın aldığı bile söyleniyor.

Apple, 2015 yılındaki A6 yongasını TSMC ve Samsung ortaklığı ile ürettirmiş, hem iPhone 6'lar hem de iPhone 6s Plus’lar için tedarik etmişti. Ancak yapılan batarya testleri Samsung’un bu işte daha başarılı olduğunu ortaya koyunca TSMC seçeneği, ömrünü tamamlamış oldu.

Samsung, gelecekte çıkacak iPhone modeli için muhtemelen A12 olarak isimlendirilecek işlemci yongalarını üretcek gibi gözüküyor. Buradan çıkartılacak sonuç şudur: Dünyanın en büyük mobil OLED ekranı üreticisi olan ve yüzde 95’lik pazar payına sahip Samsung, sıradaki iPhone'un tek OLED ekran ve işlemci tedarikçisidir.