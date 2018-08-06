iPhone 9, Apple'ın En İyi Kamerasına Sahip Olacak

Apple'ın uygun fiyatlı yeni iPhone modeli iPhone 9'un, Apple'ın şu ana kadarki en iyi arka kamerasına sahip olacağı ve bu sayede de tek kameralı olmasının bir dezavantaj oluşturmayacağı iddia edildi.

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına bir aylık bir süre kaldı ancak ortaya çıkan sızıntılar ve analist raporları teknoloji devinin tanıtmayı planladığı iPhone modelleri hakkındaki bazı detayları aylar öncesinden bizlere sunmuştu. Apple, gelecek ay biri 5.8 inç, diğeri 6.5 inç olmak üzere iki adet OLED ekranlı, bir adet de 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone tanıtacak.

iPhone X’dan büyük, iPhone X Plus’tan ise küçük bir ekrana sahip olacak 6.1 inçlik model, uygun fiyatlı olarak piyasaya sunulacak. Bu durum, cihazın 3D Touch, OLED ekran, çift arka kamera gibi bazı önemli premium özelliklerden feragat etmesine neden olacak. Ancak cihazın 599 ile 799 dolar arasında bir fiyata sahip olacağını düşünürsek bu durum çok da kötü değil.

Yeni bir sızıntıya göre 6.1 inç LCD ekranlı iPhone, tek arka kameraya sahip olmasına rağmen Apple’ın şu ana kadarki en iyi kamerasına sahip olacak ve bu nedenle çift arka kameraya sahip olmaması büyük bir eksiklik olmayacak. Yukarıdaki fotoğrafta da görebildiğiniz gibi iPhone 9 olarak adlandırılmasını beklediğimiz model çok daha büyük bir kamera lensine sahip.

Daha büyük bir kamera lensi, daha kaliteli fotoğraf ve videolar çekilebileceği anlamına geliyor. Ayrıca lensin büyük olması, düşük ışıkta daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayacak optik görüntü sabitleyicinin de bulunabileceğini gösteriyor. Ancak fotoğrafın gerçekliği ile ilgili bir doğrulama yapılamadığını belirtelim.