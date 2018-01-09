Bomba Sızıntı: iPhone SE 2 Kablosuz Şarjı Destekleyecek!

Çin'de ortaya çıkan görsellere göre iPhone SE 2'nin arka paneli cam yapıda olacak ve cihaz bu sayede kablosuz şarjı destekleyebilecek.

Apple, neredeyse her tanıttığı modelde ekran boyutunu biraz daha büyütmüştür. Bu nedenle küçük ekranlı fakat güçlü bir akıllı telefon olması beklenen iPhone SE 2’nin söylentileri daha da fazla heyecan uyandırmaktadır.

Yeni ortaya çıkan bir sızıntı, iPhone SE 2 bekleyenleri oldukça sevindirecek. Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan görsele göre iPhone SE 2, cam arka panele sahip olacak. Bu da demek oluyor ki bu uygun fiyatlı iPhone, kablosuz şarjı destekleyecek.

Apple ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 8, 8 Plus ve X modelleri ile müşterilerine kablosuz şarj desteği sunmuştu. Şirketin bundan sonra tanıtacağı herhangi bir modelde kablosuz şarj özelliğini sunması elbette ki sürpriz olmaz.

iPhone SE 2’nin diğer özelliklerine bakacak olursak cihazın 4 ya da 4.2 inçlik bir ekranı olması, iPhone 7’lerde bulunan A10 Fusion işlemcisinden gücünü alması, 2GB RAM’a 32 ve 128GB depolama alanına, 1700mAh bataryaya ve 12MP arka, 5MP ön kameraya sahip olması bekleniyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi iPhone SE 2, iOS 11 ön yüklü olarak kutudan çıkacak. 400 dolar (1100 TL+Vergiler) fiyatının olması beklenen cihazın bu yılın ilk yarısında tüketicilerin beğenisine sunulması bekleniyor.