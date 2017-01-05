Bombaları İmha Edebilen Türk Yapımı Robot: ANKEBOT

Konyalı teknoloji şirketi ELFATEK'in geliştirdiği ANKEBOT, yangınlara müdahale edebiliyor, bomba imhada kullanılabiliyor ve sıcak çatışmalarda da devreye giriyor.

Genellikle ürettiği güçlü kontrol kumandalarıyla sektörde ses getiren Konya merkezli ELFATEK, şimdi de birçok farklı alanda kullanılabilecek ve özellikle hem polisin hem de askerin operasyonlarda yardımcısı olacak ANKEBOT adlı insansız kara aracı ya da daha genel tabiriyle robotunu duyurdu.

8 saat aralıksız çalışabilen, saatte 6km hızla hareket edebilen ve 100kg'a kadar yük taşıyabilen bu robot bomba imha çalışmalarında, yangına müdahalede, sıcak çatışmalarda ve yaralıları taşımada aktif bir şekilde kullanılabilecek.

Halihazırda geliştirme çalışmaları devam eden ANKEBOT ayrıca 30 metre menzille görüntü aktarımı da yapabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılması planlanan robotun tam olarak tamamlanacağı tarih henüz açıklanmadı.