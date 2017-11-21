Rusya, menzili artırılmış süper bombardıman uçağını ortaya çıkardı. Uçağın önümüzdeki sene testlerinin tamamlanıp 2021'e kadar seri üretime geçmesi bekleniyor.

Dünyanın en güçlü askeri birliklerinden birisine sahip Rusya’nın yeni çıkardığı uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-160M2 görüntülendi. Orijinal Tu-160M ve Tu-160’a yapılan güncellemeler sonucu ortaya çıkan Tu-160M2 Blackjack uzun menzilli süper bombardıman uçağı, Sovyetler döneminde ortaya çıkan savaş uçaklarının güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Blackjack’in ilk uçuşunu 2018’de gerçekleştirmesi ve seri üretimin ise 2021’de başlaması bekleniyor. Uçağın şu anda neler yapabildiği bilinmiyor, ancak görünüm itibari ile savaş jetlerinin çok daha büyük bir versiyonu gibi gözüküyor.

NATO tarafından da geçtiğimiz perşembe günü onaylanan uçak tam olarak hangi özelliklere sahip bilinmiyor, ancak “yeşili koruyalım” gibi bir sloganı olmayacağına emin olabiliriz. Uçak tasarım itibari ile Tu-160M'le büyük bir benzerliğe sahip.

Aşağıdaki görselde yer alan NK-32 02 motorunun Tu-160M2 Blackjack’lerde kullanılacağı ve bu motorun yeni uçağa 600(965 km)mil fazladan menzil katacağı biliniyor.

Bombardıman uçakları, nükleer bombalar dahil pek çok bomba taşıyabilirler. Bu uçaklar savunmadan ziyade saldırı uçakları olarak bilinirler ve bu uçakları korumakla görevli hızlı saldırı uçakları ile birlikte hareket ederler.