Booking.com’dan Son Dakika Açıklaması: Sabırlı Olun

Türkiye’deki faaliyetleri durdurulan Booking.com yaptığı son dakika açıklamasıyla faaliyetlerinin en kısa sürede tekrar hizmete gireceğini duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içi TÜRSAB’ın açtığı dava sonucu Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı. Kurumun haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda alınan kararla ilgili BTK da bir açıklama yapmış, bu durumdan haberdar olmadıklarını belirtmişti.

Şirketin Avrupa’daki operasyonlarını yöneten Hollanda merkez ofisi ise karara itiraz edeceklerini, çünkü bu zamana kadar Türkiye’deki yasalara tamamen uygun hareket ettiklerini belirttiler. Şu anki durumda Türk kullanıcılar için siteyi tamamen kapatmaya gerek duymadıklarını belirten yetkililer, bir Türk müşterinin yurt dışı seyahati ve bir Avrupalı turistin de Türkiye’ye gelmek için booking.com’u kullanabileceğini açıkladılar.

Booking.com’un medya departmanı tarafından yapılan resmi açıklamanın tamamı şu şekilde: "Biz Türkiye'de verilen karara katılmıyoruz. Türkiye'deki tüm faaliyetlerimiz Türkiye'nin yasalarına uygun yürütülmektedir. Bu çerçevede itiraz haklarımızı kullanacağız. Bir online rezervasyon sitesi ve teknoloji geliştirici olarak Türk müşterilerin tüm dünyada açık ve seffaf şekilde konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyoruz. Bu sürecin bizim açımızdan olumlu sonuçlanacağına güçlü bir biçimde inanıyoruz. Türk müşterilerimiz yakın zamanda tüm servislerimizin keyfini tekrar yaşamaya başlayacak."