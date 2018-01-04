Haklarında açılan dava sonucu ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı booking.com, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul etti.

Aylardır Türk yetkilileriyle görüşme halinde olan ve Türkiye pazarına tekrar dönüş yapabilmek için temaslarda bulunan booking.com, nihayet istediğine kavuşuyor.

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan 'Türkiye'de Turizm Trendleri' ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı’na katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmeye başladıklarını belirtti. Booking.com’un gerekli cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Temurci, şirketin yakın zamanda Türkiye pazarına tekrar döneceğini ifade etti.

Booking.com’a verilen cezanın yalnızca ülkemiz sınırları içerisinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, cezanın Türkiye’den yurtdışına ya da yurtdışından Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda geçerli olmadığını söyledi.

Sitenin gerekli adımları attıktan sonra Türkiye’de hizmet vermeye başlayacağını belirten Temurci, "Bu sadece booking.com'un Türkiye'de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya'da benzer davalar sürüyor" ifadelerini kullandı.