Booking.com'un Akıbeti 26 Mayıs'ta Belli Olacak!

Ülkemizde haksız rekabet uyguladığı gerekçesiyle, çalışmaları durdurulan Booking.com'un ilk duruşması bugün yapıldı. Yapılan savunmaların ardından kararın 26 Mayıs'ta açıklanacağı duyuruldu.

Seyahat etmeyi çok sevenlerin gözbebeği olan sitelerden Booking.com’un haksız rekabet oluşturmasından dolayı, ihtiyati tedbir uygulanarak Türkiye’de ki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmişti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) tarafından açılan dava, bugün görüldü.

Her iki tarafta, yaklaşık 1 saatlik savunmalarının ardından, mahkeme dağıldı. Kararın 26 Mayıs’ta açıklanacağını bildiren yetkililer, birçok kişiyi heyecanda bırakmaya devam ediyor. Davaya 22 müdahil katılırken, işletme ve tüketicilerin Booking.com’un yanında olduğu görüldü. Booking.com’un açıklamalarında dikkat çeken en önemli açıklama, 200 ülkede hizmet verdiği ve bu ülkeler arasında kapatılan tek ülkenin Türkiye olması oldu. Booking.com’un savunmalarında, şirketin seyahat acentesi olmadığını, yalnızca tüketici ve işletmecileri internet üzerinde birleştiren bir sayfa olduğunu ifade ettiler.

TÜRSAB’ın kararı 29 Mart’ta çıkmıştı. Duruşmada, Booking.com benzeri şirketin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturdukları başka adres üzerinden, Türkiye’ye yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi nedeniyle faaliyetlerinin durdurulması karar verilmişti.

Duruşma 26 Mayıs’ta açıklığa kavuşacak. Booking.com’un hizmetini açıklamak gerekirse, ülkemizde Gittigidiyor, Yemeksepeti gibi sitelerin sistemini örnek gösterebiliriz. Kararın nasıl sonuçlanacağını görmeyi iple çekiyoruz. Booking.com’un, yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planları yapan insanlar için hayat kurtaran bir site olduğunu söyleyebilirim.