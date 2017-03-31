Booking.com'u mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatan TÜRSAB, şimdi de Tripadvisor ve Trivago'yu aynı nedenlerle kapatabilir!

Booking.com bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye yasalarına uymadığı gerekçesiyle kapatılmış ve bu kararda TÜRSAB, yani Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin etkisi büyüktü. Ancak ortaya çıkan detaylara ve Dünya Gazetesi'nin iddiasına göre TÜRSAB şimdi de diğer büyük online rezervasyon sitesi Trivago ve Tripadvisor'a aynı yaptırım uygulayabilir.

TÜRSAB Genel Sekreteri olan Sayın Çetin Gürcün, booking.com kararının bir emsal niteliğinde olduğunu ve aynı kararın benzer online rezervasyon siteleri için de uygulanması gerekeceğini belirten. Çetin, söz konusu mahkeme kararını trivago.com ve tripadvisor.com gibi diğer tüm online rezervasyon sitelerine de göndereceklerini belirtiyor.

Buradan hareketle eğer Trivago ve Tripadvisor, eğer gerekli kurallara uymazsa Booking.com'un yaşadığı sorunu aynı şekilde bu iki site de yaşayabilir. Konu ile alakalı Çetin Gürcün, “Booking.com dünyaca ünlü bir oluşum, Türkiye'de bu gücünü kullanarak otellerle sözleşme imzalamak için yüzde 50 komisyon ve belli sayıda oda kontenjanı gibi garantiler istiyordu. Bunun sonucunda elindeki odaları kullanarak en ucuz fiyatı gösterip düşük fiyat garantisi veriyordu. Rekabet Kurulu bu yönde bir ceza kesti ancak yeterli olmadı. Biz de meslek örgütü olarak bu konuda bir savaş başlattık. Bu tamamen kendi işletmecilerimizi korumaya yönelik bir girişim. İlk olarak algı oluşması amacıyla sadece booking.com için başvurduk. Çünkü dünya genelinde bilinen bir site. Ancak bu karardan sonra hepsi kendi üstüne düşeni yapacak, yapmak zorunda.” diyerek konu hakkında bilgi veriyor.

Bakalım Booking'in yaşadığı sorunu Tripadvisor ve Trivago yaşayacak mı, yaşarsa özellikle yurtdışında popüler olan bu sistemlerin Türkiye'ye turizm akışını etkileyecek mi hep beraber göreceğiz.