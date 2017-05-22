Booking.com’un Yarattığı Etki, Sanıldığından Çok Daha Ciddi

Online rezervasyon sitesi olan Booking.com’un özellikle küçük otellere olan etkisi, sanıldığından çok daha ciddi olabilir.

Booking.com’un Türkiye’de olan etkinliğinin sonlandırılmasının etkisi her geçen gün giderek büyüyor.

ABD’de yapılan akademik bir araştırma, Booking.com gibi online otel rezervasyonu sitelerinin satış dışında ziyaretçi yorumlarıyla da ciroya önemli etki ettiğini gösteriyor. UCLA Anderson School of Management'tan Brett Hollenbeck, bu etkinin özellikle de küçük otel işletmeleri için çok kritik olduğu görüşünde.

ABD’deki otellerden örnek vermek gerekirse online rezervasyon sitelerinde yer alan 1,5 milyon yorum ve 15 yıllık otel ciroları verileri incelendiğinde 2000 yılında %32 olan zincir ve küçük oteller arasında ciro farkı, 2015’te %19’lara kadar geriledi.

Yapılan çalışma, Türkiye’deki sektör temsilcilerinin savunduğu tezle benzer şekilde küçük bölgelerde yer alan otellerin büyük şehirlerdeki otellere nazaran daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Şu an bunu körükleyen sorunların başında ise Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulması gösteriliyor.

Küçük bölgelerdeki zincir otellerle bağımsız oteller arasındaki farkın %25’ten %6,9’a düşmesi ve büyük şehirlerde ise bunun %34,5’ten %29,5’e düşmesi, bu tezi doğrudan destekler nitelikte.