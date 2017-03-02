Borderlands 3 Geliyor, İşte İlk Görüntüler!

Oyun Geliştiricileri Konferansı olan GDC 2017’de sahne alan Epic Games, Borderlands 3’ü duyurdu. Hatta oyun için bir de erken demo gösterimi yapan ekip, Unreal Engine 4 ile geliştirildiğini açıkladı.

Yıllardan bu yana merakla beklenen Borderlands 3, artık resmen geliyor. Son 1-2 yıldır söylentileri artan, ha geldi ha gelecek denen yapım GDC 2017’de resmen ortaya çıktı. Oyun Geliştiricileri Konferansı olarak adlandırılan konferansta sahne alan Epic Games, sahibi olduğu Unreal Engine 4 ile ilgili detayları aktarırken Borderlands 3’ün de müjdesini verdi.

Şu anda geliştirilme aşamasında olan Borderlands 3 için bir de erken demo yayınlayan ekip, bazı görselleri de paylaşarak yıllardır Borderlands bekleyen kesimi sevindirmeyi başardı.

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Project Scorpio desteği olacağı açıklanan yapım için çıkış tarihi verilmese de görünüşe göre ya 2017 sonu ya da 2018’in başı olacak gibi görünüyor.