‘Bordo Bereliler Suriye’ Filminin Çekimlerine Başlandı!

Özel Kuvvetler’e bağlı olan bordo berelilerin Suriye’deki terör örgütlerine yaptıkları operasyonu konu alan bir filmin çekimlerine Osmaniye’de başlandı.

Gerçek hayatta yaşanmış olayların sinemaya aktarıldığı yeni bir çalışmaya daha başlandı. ‘Bordo Bereliler Suriye’, çekimleri Osmaniye’de gerçekleşen ve Özel Kuvvetler’e bağlı olan bordo berelilerin Suriye’deki terör örgütlerine yapılan operasyonu konu alan bir film olacak. Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem’in, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu ise Coşkun Gündoğdu’nun üstlendiği filmde Cenk Ertan, Tolga Güleç, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Sinan Albayrak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri, Kadir Turan ve Anıl Öksüm yer alacak.

Film, 2015’in Eylül ayında Hakkari Dağlıca’da 16 askeri şehit eden PKK’lıları yakalamak için bölgeye getirilen ve ‘dön’ emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin yaptığı operasyonla birlikte başlıyor. Ekip, daha sonra Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple birlikte Suriye’de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki ‘Çöl İmamı’ lakaplı Ebu Salim’i yok etmeye çalışıyor. Daha sonra bu terör örgütüne destek olan yapının FETÖ olduğu anlaşılıyor ve filmde bu kişilere karşı bir mücadeleye girişiliyor.

Çekimleri Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yapılan ve Belediye Başkanı Ökkeş Namlı’nın da büyük destek verdiği filmdeki Yüzbaşı Mehmet karakterini Cenk Ertan canlandırıyor.