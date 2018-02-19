Boring Company, Washington'un Altını Kazmak İçin Onay Aldı

Elon Musk'ın yüksek vizyonlu şirketlerinden birisi olan Boring Company, New York ile Washington arasına yapmayı planladığı hyperloop tünelleri için hükümetten onay aldı.

Elon Musk tarafından kurulan ve şehirlerdeki ulaşımı rahatlatmak için araçların bir panel üzerinde taşındığı yüksek hızlı raylı sistemler inşa eden ve ülkenin birçok bölgesinde kazılarına devam Boring Company yeni bir kazı izni daha aldı. Washington'un Ulaşım Departmanı, Musk'ın şirketinin, şehrin kuzeydoğu kesimindeki terk edilmiş bir bölgede kazmaya başlamasına yönelik ön izni verdi. Boring Company'nin yapacağı muhtemel kazının, ne kadar derinde olacağı, ne kadar uzunlukta yapılacağı ve ne kadar süreceği gibi detaylar belirtilmedi.

Konuyla ilgili şirket yetkililerine ulaşan Washington Post gazetesi herhangi yanıt alamazken şehir yetkililerinin iyimser olduğu ancak çekimser bir tavır takındığı belirtildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise hyperloopun vizyonuyla ilgili başkanlık ofisinde görüşmelere yeni başlandığı belirtildi.

Musk, geçtiğimiz yaz, New York City, Philadelphia, Baltimore ve Washington DC'yi birleştiren bir tüneller ağı oluşturmak için hükümetten sözlü onay aldığını belirten tweet atmıştı. Bununla birlikte Musk'ın onayı, Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner'dan aldığı ortaya çıktı. Maryland Valisi Larru Hogan'dan da destek gören Musk, adı geçen bölgelerde henüz toprağı kazmaya başlamadı.

Öte yandan Musk'ın şirketi, SpaceX'in Hawthorne, California'daki merkezinin altına 3 kilometrelik bir test tüneli kazımına devam ediyor. Ayrıca Los Angelas'ın altına 10,5 kilometrelik bir tünel kazımı için onay alma çalışmaları sürdürülüyor. Musk'ın tünelleri, bazı uzmanlar tarafından ulaşım için harcanan paranın tasarrufunu sağlayabileceği yönünde övgüler alırken bazı uzmanlar tarafından da sıkışık trafiği kaldırıp kaldıramayacağı yönünde eleştiriler alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?