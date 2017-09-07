Boru Hattı Kavramını Tarihe Gömecek İcat Nefes Kesiyor!

Rafinerilerde işlenen petrolün boru hatları üzerinden dağıtımı tarihe karışacak. Petrol nakliyatı keşfedilen yeni yöntemle çok daha ucuz ve doğaya zarar vermeden gerçekleştirilebilecek.

Laboratuvar çalışmaları esnasında tesadüfen geliştirdiği icadın petrol rafinerilerinin ağır petrolü piyasaya sürerken kullandıkları yöntemi bütünüyle değiştireceğine inanıyor Ian Gates.

Ekip arkadaşlarıyla 'bitüm' olarak adlandırılan, ağır petrol türevi olan ziftimsi maddeyi araştırırken, tesadüfen maddeyi bir yandan çözerken diğer yandan dış katmanı daha da ağdalı hale getirecek bir yol keşfetti. Böylece petrolü içi sıvı, dışı ağdamsı kaplama halinde, kendinden yapışkanlı peletler biçiminde paketlemenin yolunu da bulmuş oldular.

Bu küçük ve sert 'bitümen' bilyeler, rafineriden elde edilen petrolün boru hattına ihtiyaç bırakmadan piyasaya çok daha ucuz, daha sürekli ve daha az çevre tehdidi oluşturacak şekilde taşınmasını sağlayabilirler.

Gates, CBS News’a verdiği bir demeçte “Ağır petrolü (diğer adıyla bitüm) işleme aldığımız esnada hızlı ve peletler halinde şekillendirilebilecek şekle dönüştürecek bir işlem keşfettik. Bu yöntemle petrolü sıradan bir demiryolu vagonuyla taşıyabiliriz. Mevcut çok sayıda istasyonun bulunduğu yerlere bu vagonlarla nakliyat yaparak petrolü Kuzey Amerika’dan ihraç edebiliriz” diyor.

Gates, halihazırda kömür nakliyesi için yapılan ve kullanımda olmayan binlerce demiryolu aracının bu işlem için kullanılabileceğini söyledi.

Gates ve araştırmacı ekibinin geliştirdiği teknoloji ile halihazırda petrol boru hatları üzerinden yapılan nakil miktarlarında transfer yapılabilecek olmakla birlikte, petrolün boru hatlarından inceltilmesi için kullanılan enerji miktarı ile hemen hemen aynı miktarın kullanıldığı da belirtiliyor. Yani ekstra bir masraf gerektirmiyor bu yöntem.

Gates sözlerine devamla şöyle diyor: “Kimyasal materyale sahipsiniz… Sonra bu materyali dış ortamda bir dizi ısıtma, basınca tabi tutma gibi işlemlerden geçirerek asfaltça zengin kaplama oluşturuyorsunuz. Öyle ki bu dış yüzey, içerdeki materyali muhafaza ediyor.”

Çevre dostu

Bu peletler demiryolu araçlarıyla taşınabilecekleri için, boru hatlarında meydana gelen ve çevre için zararlı olan sızıntı gibi risklere de engel olmuş oluyorsunuz. Her bir peletin içerisine gaz kabarcığı enjekte edildiği için de su üzerinde yüzebilir bir yapıya sahipler.

“Hoş ve sert şeyler bunlar. Suya koyduğunuzda uzun süre o şekilde kalırlar” diyor Gates.

“Transfer için son derece güvenilir bir ürün.”

Son olarak bilyelerin aynı zamanda herhangi bir işleme tabi tutulmaya gerek kalmadan yol döşeme işlerinde de kullanılabileceğini belirten Gates, ürünün petrol türevlerinin kullanıldığı bir çok alanda devrim gerçekleştirme özelliğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.