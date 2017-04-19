MIT Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar "bekle ve öğren" mimarisiyle, uzun dönem hafızasını tetikleyen bir uygulama geliştirdiler.

Her gün sayısız işle uğraşıyoruz ve bazen kaygı ve sürekli koşuşturmaca nedeniyle harika saniyeler elimizden kayıp gidiyor. Oysa ki bu saniyelere yepyeni anlamlar yükleyebiliriz. MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) araştırmacılarından yeni uygulama geliyor. Kayıp saniyeler arasında yeni bir dil öğrenmemizi sağlayacak bir uygulama...

WaitSuite, fırsatçı bir mikro öğrenme paketi olacak. Yazılım geliştiricileri, geçtiğimiz ay Bilgisayar-İnsan Etkileşimi Üzerine İşlemler kitabında yayınlanan bir makalede, söz konusu mimaride "bekleme ve öğrenme" yöntemi kullandıklarını ifade ediyor. Mimarideki araçlar, saniyelik boş anlar ve beş günlük günlük görevleriniz sırasında zamanınızı daha iyi kullanmak için uygulanabilir: Wi-Fi bağlantısı kurarken, e-posta yollarken, SMS yollarken, asansör tuşuna basarken veya telefona içerik yüklerken yeni bir dil öğrenebilir.

WaitSuite ekrana sabitlenir ve ekranı küçültmek için doğru cevabı girmenizi ister. Japonca bir kelimenin İngilizce karşılığını doğru olarak vermek ekranı küçültür ve uzun dönemli hafızanız tetiklenir. WaitSuite halihazırdaki tüm akıllı telefon görevlerine yerleştirilebilir. WaitSuite kullanan denekler iki hafta içerisinde yaklaşık 57 yeni kelime öğrendiler. MIT araştırma ekibi, projeden matematik, tıp, fizik ve nice alanda bilgi edinmek için yararlanabileceklerini vurguluyorlar.