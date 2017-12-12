Eğlenceli Türk Yapımı Oyun: Popcorn Zombies!

Türk geliştiricilerin ellerinden çıkan Popcorn Zombies, mobil telefonlar üzerinde boş vakit geçirmek isteyen oyuncular için çok güzel seçenekler sunuyor. Oyunlara pek fazla zaman ayıramıyorsanız, bu çerez niteliğindeki oyun çok hoşunuza gidecektir.

Akıllı telefonlar çıktığından beri hem Android hem de iOS’da milyonlarca oyun ve uygulama paylaşıldı. Bu oyunlardan bazıları çok güzel olsa da, büyük bir kısmını “başarısız” olarak nitelendirildi. Durum böyle olunca hem Google Play hem de Apple Store çoğunluğu başarısız bu oyunların yığıldığı uygulama mağazaları haline geldi. Bu mağazalar içerisinden, yeni başarılı bir oyun bulup çıkarmaksa düşünülenden fazla zor bir durum olarak belirtildi.

Mobil platformlar için oyun üreten pek çok ülke var ve Türkiye de bu oyun üreticiler arasında son derece sağlam bir yerde bulunuyor. Masomo ekibi olarak geliştirilen Kafa Topu da dahil olmak üzere, Türkiye’den çıkarak dünya üzerinde oynanan pek çok oyun bulunmaktadır. Bugün sizlere, yine böyle bir potansiyeli olan bir oyunu sunmak istiyorum. Yine Türk geliştiricilerin ellerinden çıkan ve gelecek için son derece umut vaat edici bir oyun olan Popcorn Zombies, boş vakitlerinizde telefonda oyun oynamak istediğinizde sizlere güzel bir alternatif sunacak.

Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacaksınız

Oyun oynamak istiyorum, ancak böyle dünyaları kurtarmama da gerek yok diyorsanız Popcorn Zombies, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız çok basit ama çok eğlenceli bir alternatif olacak. Oyunda bırakmak istediğiniz yere dokunarak zombi kafası tohumu atıyorsunuz, yeteri kadar tohum bıraktığınızı düşündüğünüzde ise elinizi telefondan çekiyor ve bu tohumların zombi kafasına dönmesini izliyorsunuz. Oyunun ana amacı, patlamış mısır gibi büyüyen zombi kafalarının, bulundukları kabın dışına çıkmamasını sağlamak. Eğer bunu başarırsanız, bir ileri seviyeye atlıyorsunuz. Oyunda başarıya ulaştıkça normalde x1 olarak aldığınız puanlar x6’ya kadar çıkabiliyor. Bu yüzden her zaman sorunsuz bir şekilde seri yapmanız gerekiyor.

2 Farklı Modun Tadını Çıkartın

Oyunda iki farklı mod bulunuyor. Bunlardan birisi normal mod. Normal modda, yukarıda anlattığımız gibi zombi kafalarını bırakıyoruz ve bunlar patlayıp büyüyerek bir nevi patlamış mısır oluyorlar. Bu süreçte kabı taşırmamalıyız. Bunu yaptıkça, puanları x6 şekline kadar alma şansını yakalıyoruz.

Bir de Bombastic mod var. Bu modda checkpoint yok. Kabı doğru bir şekilde doldurup “perfect” yaptığınızda zombileri patlatabiliyorsunuz. Her zombiye elinizle basarak patlatabilirsiniz. Yine de bu modun açılması için, 15. checkpoint’e ulaşmanız gerektiğini hatırlatalım. Anlayacağınız, oyunun ilk amacı bu modu açmaya çalışmanız olacak.

Açıkçası ben oynadım ve beklemediğim kadar çok hoşuma gitti. Bu yüzden tamamen ücretsiz olan bu oyuna sizlerin de şans vermesini öneriyorum. Oyunu Android ve iOS platformları üzerinden indirebilirsiniz. Popcorn Zombies’i hemen indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.