IOTA, blockchainin ötesine geçen ilk ‘Distributed Ledger Technology (Dağıtık Kayıt tutma Teknolojisi)’ olma özelliğine sahiptir.

IOTA son günlerde haber olmaya devam ediyor. Kasım ayında veri pazarını başarılı şekilde işleme koyan firmanın hisse değeri %400 gibi büyük bir artış gösterdi.

IOTA Foundation bugün yaptığı bir açıklamayla Robert Bosch Venture Capital GmbH’nın (Bosch Group’un sermaye şirketi) IOTA’nın önemli miktarda hissesini satın aldığını duyurdu.RBVC’nin ortaklarından olan Dr. Hongquan’ da IOTA Foundation’ın yönetim kurulunda yer alacak.

Söz konusu gelişme, Internete Bağlı Cihazların geleceğini ilgilendirdiği için RBVC adına stratejik bir hamle olma özelliği taşıyor.

IOTA, blockchainin ötesine geçen ilk ‘Distributed Ledger Technology (Dağıtık Kayıt tutma Teknolojisi)’ olma özelliğine sahiptir. Bu teknoloji makinelerin, para ile verinin küçük bir bedel karşılığında güvenli şekilde dağıtmalarını sağlar. Bosch’tan bozuk bir araba parçasıyla ilgili sensör verisi üzerinden bilgi toplayan bir araç düşünün. Bu bir hayal değil. 10 milyar dolardan fazla işlemin gerçekleştirilmesini mümkün hale getiren IOTA teknolojisi, masrafsız mikro-ödeme tabanlı elektrik araç şarjı ve park gibi işlemlerde kullanılmaktadır.

Tüm bu faktörler IOTA’nın, IoT olarak adlandırılan ‘İnternete Bağlı Cihaz’ uygulamalarına yatırım yapmak için akıllı bir seçenek olarak öne çıkmasını sağlıyor. Fakat bildiğiniz üzere kripto para kavramı henüz gelişme çağlarında. Peki o halde neden şimdi yapılıyor bu yatırım tercihi, ve neden IOTA bu noktada doğru bir tercih olabilir?

Dr. Jiang bu konuda şöyle diyor: “RBVC şüphesiz diğer DLT’lerle birlikte çalışarak, değişim geçiriyor. IOTA’yı ilk yatırım aracı olarak seçmemizin nedeni bir süredir IOTA ile çalışıyor olmamız. Aynı zamanda kurucu ekip ve IOTA topluluğundan da oldukça etkilendik. IOTA’nın IoT alanında DLT işlemlerinin karşılaştığı bazı temel sorunları çözüme kavuşturma potansiyeli bulunuyor. Daha açık söylemek gerekirse işlemin uygulanabilirliği ve havale masraflarıyla ilgili sorunlar. IOTA teknolojisi henüz başlangıç aşamasında. Bununla birlikte gelecekte olgunlaştıkça, IoT sektöründe önemli bir buluş haline gelebilir.”