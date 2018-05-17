  • Bosch, Motosiklet Güvenliğini Arttırmak İçin Çalışıyor!

Bosch, Motosiklet Güvenliğinde Çığır Açacak Bir Teknoloji Üzerinde Çalışıyor

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Uzay gemilerinin yönlerini ayarlamak için kullandıkları basınçlı gazdan ilham alan Bosch, motosikletlerin virajlarda kaymaması için benzer bir teknoloji geliştiriyor.

Motosiklet güvenlik teknolojisi, özellikle son 10 yılda hatırı sayılır oranda gelişti. Artık giriş seviye motosikletler dahi anti-kilit fren seçeneğine sahipler. Ayrıca gittikçe daha fazla motosiklet çoklu çekiş özelliği sunuyor.
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Eğer ABS ve TC size yeterince güven vermiyorsa, dilerseniz dahili hava yastıkları ve motosiklet için güvenlik donanımları satın alabilirsiniz. Fakat Alman teknoloji firması Bosch, anti-kayma teknolojisi ile güvenliği daha da yukarıya çekmek istiyor.

Motosiklet kullanıcıları iyi bilirler; ıslak ya da kumlu virajlar lastiklerinizin kolaylıkla kaymasına ve devrilmenize neden olur. Bosch, motosikletin yol tutuşunu kaybettiği durumlarda lastiklerin kaymaması için basınçlı gaz kullanmayı öneriyor.
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Devrilme riski daha az olan motosikletler, insanların motosikletlere karşı güvenlik algısını önemli şekilde değiştirebilir. Fakat teknoloji henüz geliştirme aşamasında. Bosch eğer başarılı olursa, motosiklet güvenliğinde yeni bir döneme girebiliriz.

Kaynak : https://www.cnet.com/roadshow/news/bosch-motorcycle-anti-slide-thrusters/
Etiketler: Motosiklet, bosch
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