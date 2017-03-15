Bosch, Nvidia'nın Otonom Araç Sistemini Satacak

Nvidia, otonom araç dünyasına hızlı ve etkili bir şekilde giriyor. Bosch, Nvidia'nın teknolojisini araç üreticilerine satacak.

Nvidia, Bosch firması ile yeni bir otaklığa imza attı. Bu bağlamda Bosch, Nvidia'nın Drive PX 2 isimli sürücü asistanı platformunu otomobil üreticilerine satacak. Bu sayede Nvidia, güçlü bir şekilde otonom araç piyasasına baştan güçlü bir şekilde tutunacak.

Biraz Nvidia'nın bu teknolojisinden bahsedelim. Drive PX 2 teknolojisinin kendine ait bir yapay zekası var ve 'derin öğrenme' tekniğini kullanıyor. Aslında bu ifade, daha da kabalaştırılsa makine, insan gibi öğreniyor denilebilir. Her olası senaryoya önceden programlanmak yerine, uygun olan davranışın ne olduğunu öğreniyor, hatta bunu beklenmedik durumlar için bile yapabiliyor. Teorik olarak, kendi otonom aracını yapmak isteyen bir otomobil üreticisi, Bosch'a gidip bu teknolojiyi satın alabilecek. Bu sayede bu teknoloji son kullanıcıyla buluşacak.

Nvidia tarafından yapılan açıklamada Nvidia'nın donanım ve yazılım tarafına, Bosch'un ise araç sensörlerine odaklanacağı belirtildi. Sonrasında tüm yapay zeka sistemi otomobil üreticilerine sunulacak. Anlaşılabileceği üzere, yakın gelecekte yollarda çok daha zeki araçlar olacak. Sonra dünyayı ele geçirecekler... Tek umudumuz Sarah...