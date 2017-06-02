Bosch Türkiye: Bazı Ev Aletlerinde Patlama Riski Var!

Bosch Ev Aletleri, bazı eski ev aletlerinin nadir de olsa patlama riskinin bulunduğuna dair uyarıda bulundu.

Dev beyaz eşya üreticilerinden Bosch, şirketin sitesi üzerinden gazlı fırınlar ve ocaklar için önemli bir uyarıda bulundu:

"Gazlı fırınlar ve ocaklar için potansiyel patlama riski: Önemli uyarı dikkat ediniz

Belirli yıllarda üretilmiş sınırlı sayıda ev aleti (Solo Gazlı Fırınlar: 01/2009-10/2011, Ankastre Gazlı Ocaklar: 01/2009-10/2011, LPG'li Set Üstü Ocaklar: 01/2009-10/2011, Doğalgazlı Set Üstü Ocaklar: 01/2004-10/2011) kapsam dahilindedir. Ayrıca Ocak 2004 tarihinden Ekim 2011 tarihine kadar gaz dönüşüm işlemine tabi tutulmuş tüm gazlı pişiriciler bu kapsama dahildir. Bunun sebebi, daha sonra takılan gaz bağlantı parçasında gerçekleşebilecek potansiyel hasardır. Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir. Etkilenmiş tüketicilerimizin gaz bağlantı parçası yetkili bir servis teknisyeni tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değişim işlemi tüketici evlerinde gerçekleşecek ve sorunu tamamen çözecektir.”

Bosch, yaptığı açıklamanın devamında ürünlerin üretildiği tarihlere ilişkin bilgilendirmede bulunarak uyarısını şu şekilde sonlandırdı: "Türkiye'de, aşağıdaki dönemde üretilmiş ve belirtilen özellikteki gazlı pişirme cihazları kampanya kapsamındadır: Ocak 2009-Ekim 2011 yılları arasında üretilmiş solo gazlı fırın, ankastre gazlı ocak ve LPG'li set üstü ocak ile Ocak 2004-Ekim 2011 tarihlerinde üretilmiş doğal gazlı set üstü ocak ve bunlara ilaveten Ocak 2004 tarihinden Ekim 2011 tarihine kadar gaz dönüşüm işlemine tabi tutulmuş tüm gazlı pişiriciler. Bazı durumlarda, gaz sızıntısı kontrol edilemeyen bir şekilde gerçekleşebilir ve son derece nadir durumlarda bir patlama riski ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, monte edilen gaz bağlantı parçalarının olası hasarıdır."