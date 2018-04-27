Bosch'un geliştirdiği yeni bir teknoloji, dizel araçların NOx (azot oksit) emisyonlarını minimuma indiriyor. Sektör standartlarının oldukça altında değerler sunan teknoloji, dizel araçların geleceği için büyük önem taşıyor.

Bosch, dizel otomobil sektörüne yeni bir soluk getirecek teknolojisini duyurdu. Dizel araçların azot oksit emisyonlarını %90'a kadar azaltmayı başaran Bosch, gelecekteki emisyon sınırlarının aşağı çekilmesine yardımcı olabilir.

Dizel otomobillerde kilometre başına 168 miligram olarak belirlenen NOx (azot oksitleri) sınırı, 2020 yılında 120 mg/km'a düşürülecek. Laboratuvar testlerinde ise 80 mg/km seviyelerini bulmayı hedefleyen üreticiler, gelecekte bu seviyeyi adım adım aşağı çekmeyi planlıyordu. Bosch'un geliştirdiği yeni sistem ise, bilinen tüm kuralları bozdu. Dizel motora sahip VW Golf üzerinde denenen teknoloji, NOx emisyonunu 13 mg/km'ye indirmeyi başardı.

Bosch'un bu teknolojisi için şehir içi kullanımda tahmini olarak belirlediği değer ise 26 mg/km seviyesinde. 2020 yılında konulacak sınırın beşte biri olan bu değer, tamamen gerçek dünya kullanımlarına göre belirlenmiş. Laboratuvar ortamındaki testler yerine son kullanıcının göreceği değerleri sunan Bosch, sektörde yeni bir sayfa açtı.

Bosch yetkilileri, test aracı olarak VW Golf kullansa da motorun tamamen yenilenmiş olduğunu belirtti. Herhangi bir markaya bağımlı olmadan, sıfırdan geliştirilen bir motor ile bu emisyon değerlerine ulaşan Bosch, dizel teknolojisinin çöküşünü önlemek istiyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Bosch'un yeni teknolojisi, kullanılan tek bir ekipmanın eseri değil. Birden fazla teknolojiyi birleştirerek böyle bir sonuç elde eden Bosch, dizel araçların seçici katalitik azaltma (SCR) sistemini optimize ederek en iyi emisyon değerine ulaşmış. Şirket yetkilileri; yapılanın yeni bir teknoloji değil, var olan teknolojilerin akıllı bir bileşimi ve bilgiden ibaret olduğunu belirtti.

SCR donanımını motora yakın bir yere konumlandıran Bosch yetkilileri, donanımın çalışması için 200-550 °C sıcaklığa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Optimize edilmiş bir turboşarj ve geliştirilmiş bir yakıt enjeksiyon sistemi kullanarak en iyi değerler elde edilmiş. Bunun dışında, araçların motor hacmini de küçülterek daha iyi bir emisyon oranı sağlayan Bosch, dizel otomobillerin geleceği için büyük bir adım atmış oldu.

Ne Zaman Kullanılabilir Olacak?

Otomobil üreticilerinin hemen sipariş vermesinin mümkün olduğunu belirten Bosch yetkilileri, üreticilerin yapacağı entegrasyon aşamalarının iki yılı bulabileceğini ekledi. Halihazırda kullanımda olan dizel araçlara uygulanamayan bu sistem, sadece yeni üretilecek araçlar için uygulanabilecek.