Üst seviye ses ekipmanı, başta kulaklıklar üreten Bose, Google'ın yapay zeka destekli sesli asistanını yeni bir kulaklık modeline dahil edecek.

QuietComfort 35 II model numaralı Google Assistant destekli bir kulaklık üzerinde çalıştığını açıklayan Bose, cihazında Google'ın sesli asistanı için fiziksel bir tuşa yer verecek. Asistan, akıllı telefonda yer alanla aynı işlemleri yapabilecek.

Şuan firmanın satışta olan QuietComfort 35 modeline direkt olarak ardıl olacağı isminden anlaşılan cihaz, "Aksiyon" butonuna sahip olacak. Kullanıcı bu butona basarak asistanla konuşacak ve mesaj gönderme, bildirim okutma ya da sadece sohbet etmek gibi fonksiyonları kullanabilecek. Google'ın sahibi Alphabet'in yakın zamanda Bisto adlı cihazlar kategorisine destek vereceğinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu ürünlerin Google Assistant destekli akıllı kulaklıklar olacağına dair bilgiler neredeyse kesinleşmişti. Bose QuietComfort 35 II'nin daha önce sızdırılan üç Bisto cihazdan biri olup olmadığı bilinmiyor ancak bu tür ürünlerin arkası şüphesiz gelecek.

QuietComfort 35 modeli gibi siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak olan cihaz, tahmini olarak 350 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bose'nin cihazı ne zaman tanıtacağı ile herhangi bir bilgi mevcut değil ancak şimdilik 4 Ekim'de Google Pixel 2 modelleriyle birlikte tanıtılması ihtimali üzerinde duruluyor.