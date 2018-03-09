Bose'un artırılmış gerçeklik teknolojisi içeren akıllı gözlüğü, sadece ses odaklı çalışacak. Herhangi bir kamera bulunmayacak olan gözlük ile Bose, insanlara günlük işlerde yardımcı olmayı hedefliyor.

Yapay zeka teknolojileri geliştikçe, artırılmış gerçeklik projelerinin de sayısı artıyor. Geçtiğimiz günlerde AR destekli bir gözlük üzerinde çalıştığını duyuran Bose, günlük işlerde kullanılabilecek sesli bir asistan benzeri teknoloji kullanacak. Zaman zaman faydalı olacak bu gözlüklerle Bose, anlaşılan o ki uzman olduğu alanda çalışmayı tercih etmiş.

Bose'un çıkaracağı AR destekli gözlüğün yapabileceklerini örneklendirelim. Gözlük, tarihi önem taşıyan yerlerde olayları simüle etmek için kullanılabilir, veya havaalanında aradığınız yere ulaşmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda okuduğunuz bir yazının da çevirisini yapmaya olanak sağlayan gözlük, herhangi bir kamera veya lense sahip değil. Kafa hareketlerini takip eden bir sensör ve Android veya iOS cihazınızın GPS'i ile bu işleri yapabilen gözlüğün ne kadar başarılı olacağını yakın bir zamanda göreceğiz.

Bose'un AR destekli gözlüğünün ilk prototipi üretildi. Her iki tarafında da birer hoparlör bulunan cihaz, kulaklık benzeri bir yapıya sahip. Bir Bose sözcüsü, CNET'e verdiği röportajda gözlüğün ilk olarak sadece geliştiricilere özel olarak üretileceğini söyledi. Bu proje kapsamında Strava, TripAdvisor, Yelp gibi şirketlerle ortak çalışma yürüten Bose, ilerleyen dönemde ortaklık sayısını arttırmayı planlıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce artırılmış gerçeklik teknolojileri insanlığa faydalı olabilir mi? Bose'un üzerinde çalıştığı gözlüğü nasıl buldunuz?