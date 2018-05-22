Bose'un Tasarladığı Araba Süspansiyonu Üretilmeye Başlanacak

Ses sistemleri üretmesiyle tanınmış olan Bose şirketinin, 30 sene önce tasarladığı bir süspansiyon sistemi bulunmakta. Prototip seviyesinde kalan bu süspansiyonlar, bir şirketin girişimiyle tekrar hayata geçiyor.

Bose, ev ve kişisel kullanımdan ticari kullanımlara kadar ses ekipmanlarıyla tanınan bir şirkettir ama hiç araba süspansiyonu tasarlayacağı aklınıza gelir miydi? 2000'li yıllarda ilk testini Lexus LS400 modeli üzerinde yapan Bose'un süspansiyon sistemi büyük beğeni kazamıştı fakat üretime geçilmemişti. Bose'un 2013 yılında resmi Youtube kanalından tekrar yayınladığı bu tanıtım videosunu da izleyebilirsiniz.

ABD merkezli bir mühendislik ve teknolojik yenilik şirketi olan ClearMotion sayesinde süspansiyonların resmi olarak üretimine başlanıyor. 1980 yılında Amar Bose, hidrolik süspansiyona sahip 1957 Pontiac ve hidropnömatik süspansiyonlu 1967 Citroen ile kötü deneyimler yaşadıktan sonra geleneksel yay-amortisör süspansiyonu teknolojisine alternatif çözümler geliştirmeyi kafasına koymuştu.

Amar Bose, şirketin ev sineması sistemleri için hoparlör sürücüleri geliştirme toplantısı sırasında bir hoparlör konisinin ses üretmek için kullandığı mıknatıs ve elektromanyetik bobinden oluşan bir hoparlör fikrinin ölçeklendirilebileceğini fark etti. Araç süspansiyon destekleri sadece iki yönlü olarak hareket ettiği için bunun mümkün olabileceğini düşündü. Şirket, daha iyi elektromanyetik motorlar, daha güçlü elektrik amplifikatörleri ve en önemlisi bilgisayar gücünün önemli ölçüde gelişmesiyle beraber projesini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. 2004 senesinde proje hayata geçirildi ve bir Lexus LS400 ile tanıtım videosu hazırlanmıştı.

Maalesef bu sistemin tanıtım sürecinin ardından seri üretime geçilmemişti. ClearMotion adlı ABD'li bir şirket, yıllar sonra tasarımı hayata geçirerek seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Bakalım yeni süspansiyon sistemini öncelikli olarak hangi araçlarda göreceğiz?